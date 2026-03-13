Directivo de Millonarios confirmó el futuro de Rodrigo Contreras

Millonarios sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional luego de que se confirmara por parte de uno de los directivos de la institución que la renovación de Rodrigo Contreras es una de las prioridades en el equipo tras el gran presente goleador que tiene.

El cuadro 'embajador' se ha beneficiado enormemente por el rendimiento de Contreras durante el inicio de la temporada. Con sus goles ha podido celebrar varias victorias en la Liga Betplay y también la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que Ariel Michaloutsos confirmó que se está evaluando la posibilidad de hacer efectiva la opción de compra del delantero.

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Contreras se podría quedar en Millonarios

Atlético Nacional se despidió de una nueva edición de la Copa Sudamericana tras enfrentarse y, posteriormente, caer contra Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot por un marcador de 1-3 y quien sufrió ahora las consecuencias del buen momento deportivo del cuadro 'embajador' fue Cúcuta Deportivo, el cual cayó en el Estadio El Campín 2-0.

En estos dos encuentros el principal protagonista fue justamente el delantero argentino, Rodrigo Contreras, quien se reportó con goles en las respectivas victorias y afianzó más la idea de quedarse en el club ya que está pasando por uno de sus mejores momentos y no se puede desaprovechar esta oportunidad.

Rodrigo llegó en condición de préstamo desde Universidad de Chile hasta diciembre del presente año. Sin embargo, los derechos deportivos pertenecen a Antofagasta, con el cual habrían negociado una posible opción de compra que estaría pactada en dos millones de dólares y que se podría hacer efectiva si Millonarios quiere, ya que por el lado del delantero de 30 años hay "luz verde".

El goleador se quiere quedar y fue el propio Ariel Michaloutsos, director deportivo de la institución, quien se encargó de confirmar que en los planes está mantener al delantero, aunque no se quieren apresurar, ya que tienen hasta el final del presente año para tomar una decisión definitiva.

“Tiene una opción que obviamente después el club evaluará, pero tenemos hasta prácticamente fin de año para evaluar los pasos y demás. Ojalá que pueda estar siempre con nosotros”. Dijo Michaloutsos, en As Colombia.

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¿Cómo le ha ido a Rodrigo Contreras en Millonarios?

El delantero argentino arribó al FPC para jugar con Millonarios tras un exitoso paso por el fútbol de Chile jugando con la U. de Chile. Ahora, con la camiseta del cuadro 'embajador', ha tenido la oportunidad de de jugar nueve partidos, más de 600 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con seis goles, dos de los más importantes en Medellín a Atlético Nacional para confirmar su clasificación a la Copa Sudamericana.