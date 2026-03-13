Inesperado equipo confirmó el fichaje de Pablo Rojas

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano se sigue moviendo de buena manera y la exportación de jugadores colombianos al fútbol internacional es protagonista luego de darse a conocer que Pablo Rojas, uno de los icónicos extremos que hay en el país cafetero, cambiaría de equipo en la reciente temporada.

El delantero de 34 años ha tenido un paso destacado por la primera división del fútbol colombiano desde que debutó como profesional en 2015. Ahora es la liga de Venezuela la competencia que le abrió las puertas y es justamente Anzoátegui FC el equipo en el que jugará.

Pablo Rojas se despide del FPC y llega a Venezuela

A pesar de contar ya con una "avanzada edad", Pablo Rojas siempre se ha encontrado en los planes de varios equipos alrededor de los años, ya que es un delantero explosivo y con olfato goleador, talento que supieron aprovechar equipos como Santa Fe, Once Caldas, Junior, pero en especial Jaguares.

El atacante de 34 años dejó una huella imborrable en Jaguares de Montería, club en el que tuvo tres ciclos con el pasar de su carrera deportiva y en donde siempre brilló, lo que justamente lo llevó a ser observado desde el fútbol de Venezuela.

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Rojas finalizó su contrato con Jaguares en el semestre de clausura de la temporada 2024 y Anzoátegui le abrió las puertas para el inicio de la temporada 2025. Jugó durante el primer semestre, sumó varios minutos y finalizó su contrato.

Sin embargo, para el inicio del 2026 el equipo venezolano le volvió a abrir las puertas y le dio la oportunidad de seguir sumando minutos y goles para la presente temporada.

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¿Cómo le fue a Pablo Rojas en su primer ciclo con Anzoátegui?

El delantero nacido en Apartadó arribó en 2025 tras su paso por Jaguares y logró sumar nueve partidos en la Liga de Fútbol de Venezuela, 563 minutos en los que se pudo reportar con dos asistencias y un gol.