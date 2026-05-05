Directivo del Bayern Múnich reveló qué jugador ficharía del PSG

Este miércoles 6 de mayo, Bayern Múnich de Alemania se verá las caras con París Saint Germain de Francia por el partido de vuelta de las semifinales de la siempre apasionante UEFA Champions League.



De cara a este crucial encuentro, que, sin lugar a dudas, es una final adelantada, Uli Hoeneb, directivo del conjunto bávaro, reveló qué jugador del equipo galo ficharía. El dirigente expresó que contrataría a Achraf Hakimi.

A Bayern le interesa Hakimi

El jugador de origen marroquí es uno de los mejores laterales derechos del mundo. De hecho, muchos amantes del deporte rey lo consideran como el más destacado marcador de punta de la actualidad.



“Lo tomaríamos de inmediato, porque encajaría muy bien con nosotros”, manifestó, sin rodeos, el dirigente en entrevista con Dazn. El asunto, por ahora, es una quimera para Bayern Múnich, esto porque PSG no tiene en sus planes vender a una de sus grandes estrellas.

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¿Otro partido lleno de goles?

Pasando ya a lo que será el compromiso, que acaparará la mirada de miles de fanáticos del deporte rey a nivel mundial, la ventaja en el global la tiene el conjunto que es dirigido por el español Luis Enrique.



La semana anterior, en el estadio Parque de los Príncipes, PSG venció 5 goles a 4 al Bayern Múnich. La gran figura de aquel cotejo fue el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda.

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La actuación de Lucho

El exjugador del Junior de Barranquilla y Porto de Portugal generó un penal, el tiro libre tras el cual llegó un tanto bávaro y, además, se dio el lujo de marcar un verdadero golazo que le ha dado la vuelta al mundo.



Los seguidores del también exfutbolista del Liverpool FC de la Premier League de Inglaterra, y también los hinchas de la Selección Colombia de Mayores, esperan que el guajiro pueda volver a ser determinante en su equipo para llevarlo a la gran final de la Liga de Campeones de Europa.