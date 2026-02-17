Director deportivo de Millonarios prepara fichaje de lujo desde Europa

Millonarios sigue dando de qué hablar en la Liga Betplay tras la destacada restructuración que ha venido haciendo en la mesa directiva y el cuerpo técnico que poco a poco ha venido tomando forma y dando resultados positivos en distintos campos, pero en especial en el deportivo.

La llegada de Michaloutsos le dio al equipo nuevas ideas y un campo de visión diferente, ya que ha aportado con la incorporación de jugadores que ayudan a solventar las necesidades deportivas del club. Bajo la administración del argentino se le abrieron las puertas a Rodrigo Ureña, Contreras y Falcao, pero desde ya comienzan a pensar en el futuro de Millonarios y su mediocampo, el cual se espera sea reforzado por Daniel Ruiz.

Daniel Ruiz regresaría a Millonarios en 2026

Fue el propio director deportivo de la institución, Ariel Michaloutsos, quien se encargó de hablar con respecto a la conformación de la plantilla y el futuro mercado de fichajes de la institución, dando a entender que Millonarios está dispuesto a llevar a cabo esta operación, pero que el proceso con Daniel Ruiz no era nada sencillo.

El contrato de Daniel Ruiz con el CSKA Moscú esta a punto de llegar a su fin tras una temporada portando su camiseta. El vínculo entre ambas partes iría hasta junio del presente año, por lo que quedaría como agente libre y Millos sería el principal pretendiente.

La idea del argentino era contar con el bogotano de 24 años para el presente semestre, pero la situación se complicó más de lo esperado. Sin embargo, el traspaso no está del todo caído, ya que Michaloutsos confirmó que tras un breve avance con la negociación se espera que pueda volver a vestir la camiseta de Millonarios para el segundo semestre de 2026.

"Estábamos mirando si volvía un jugador; no se dio, pero esperamos que en junio vuelva a estar en el club. El jugador era Daniel Ruiz, no dependía de nosotros, pero era difícil".

¿Cómo le ha ido a Daniel Ruiz jugando con el CSKA Moscú?

Tras su salida de Millonarios en el segundo semestre de la temporada 2025 hacia el fútbol de Rusia, Ruiz solo ha tenido la oportunidad de sumar minutos en siete oportunidades, completando un total de 437 minutos dentro del terreno de juego en donde todavía no se ha podido reportar con gol o asistencia.