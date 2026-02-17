Pedro Gallese se convirtió en una de las incorporaciones más importantes de la temporada 2026 en el Fútbol Profesional Colombiano, un arquero de amplia experiencia y que sigue vigente protegiendo el arco de la Selección de Perú.

El guardameta de 35 años arribó por primera vez a Colombia desde Estados Unidos, en donde militó durante cinco temporadas con Orlando City. Gallese finalizó su contrato con la escuadra de la MLS y comenzó a ser ofrecido a varios clubes, entre ellos a Deportivo Cali y el propio América de Cali, al cual no llegó por decisión de David González.

América rechazó a Gallese y puso como prioridad a Jean Fernandes

La 'mechita' vuelve a robarse el protagonismo del mercado de fichajes, no solo porque todavía no ha cerrado sus cupos y busca un delantero de manera urgente, tal como lo ha dado a conocer a propia presidencia y cuerpo técnico, sino porque rechazó la oportunidad de firmar con Pedro Gallese.

América venía pasando por un buen momento con Jorge Soto, se consolidó en la titular tras las lesiones y la posterior salida de Joel Graterol, convirtiéndose en una apuesta segura, tanto para las directivas como para el cuerpo técnico, para lo que sería la temporada 2026 en la que tendrían que afrontar un nuevo reto internacional, la fase previa de la Copa Sudamericana.

Lea también [Video] Mal arranque de Colombia en hexagonal del Sudamericano Sub 20

Sin embargo, seguía haciendo falta la incorporación de otro portero que pudiera ser una buena alternativa para David González dependiendo de las necesidades del club, por lo que se tomó la decisión de contratar a Jean Fernandes, brasileño con importante paso por San Lorenzo, Bahía y Sao Paulo.

Lo que no se conocía es que Pedro Gallese también fue una de las alternativas que tuvo América sobre la mesa para fichar, tal como lo confirmó el máximo accionista, Tulio Gómez, quien también habló sobre la razón por la cual no llegó y enfatizó en que esta fue mera decisión del cuerpo técnico encabezado por David González.

En otras noticias: Dimayor no publicará todos los audios del VAR

¿Cómo le ha ido a Pedro Gallese en la Liga BetPlay?

Tras su llegada a Deportivo Cali, el portero de la selección peruana comenzó a tener protagonismo inmediatamente gracias a Alberto Gamero, quien le ha dado la oportunidad de disputar todos los partidos que se han llevado a cabo como titular indiscutible, completando un total de 630 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ha recibido un total de 7 goles.