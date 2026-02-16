“El que quiera jugar en Millonarios está”: Michaloutsos sobre James Rodríguez

Uno de los grandes rumores en el fútbol colombiano durante este mercado de fichajes fue la posibilidad de que James Rodríguez llegara a Millonarios, lo que generó todo tipo de comentarios entre los seguidores, quienes hicieron que el nombre del jugador de la Selección Colombia fuera tendencia a nivel nacional e internacional.

A pesar del frustrado fichaje del cucuteño a Millonarios, todavía sigue siendo un tema de conversación en Colombia, teniendo en cuenta que es un sueño que uno de los mejores jugadores en toda la historia pueda volver al rentado nacional y dar sus últimos pincelazos en la tierra que lo vio nacer.

Ante los diferentes rumores y especulaciones sobre la negociación del cuadro embajador y James, Ariel Michaloutsos, director del club, esclareció lo sucedido, afirmando que es un tema que ya quedó atrás, y que ahora la institución se centra en los objetivos de esta temporada.

“El que quiera jugar en Millonarios está”

En conversaciones con ESPN, el director deportivo de Millonarios aseguró que no tuvo contacto con el entorno de James Rodríguez, pero las directivas del club sí abrieron las puertas para que el jugador se vistiera de azul, teniendo en cuenta que no se definía su futuro previo a lo que será la Copa del Mundo.

“Personalmente, nunca hablé con James. Sé que el club puso a disposición toda su estructura para que él, si quería, pudiera venir. Creo que el que quiere jugar en Millonarios está en Millonarios; eso me parece importante, que el que quiera estar, realmente quiera estar”, aseguró.

Además, dejó claro que la idea del club más adelante es tener una continuidad dentro de la plantilla; por eso espera mantener el equipo a futuro y traer muy pocos refuerzos, esto con el objetivo de tener una base para poder enfrentar y cumplir los objetivos.

“Es muy poco probable que las cosas salgan bien si todos los mercados vienen diez jugadores y se van veinte. No es lo ideal (…) Siempre hablé de un mediano y largo plazo. Pensamos también en el corto plazo, pero el club necesita contratar bien y no de forma improvisada”, añadió.

Ariel Michaloutsos ilusiona a los hinchas de Millonarios

Por último, el director deportivo dejó claro que, con el trabajo que ha realizado desde su llegada y con el que falta, Millonarios podrá llegar al éxito que busca y tener una estabilidad a nivel administrativo y deportiva.

“No voy a prometer ser campeón jamás. El que promete resultados está mintiendo. Sí voy a prometer trabajo transparente, profesional, y dejar una estructura que le dé beneficios al club con el tiempo (…) Millonarios tiene todas las herramientas para que el éxito llegue tarde o temprano”, finalizó.