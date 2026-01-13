Dirigente argentino no se guardó nada en contra de Jhohan Romaña

La posible salida de una de las piezas más sólidas de San Lorenzo abrió un frente inesperado en el fútbol argentino. Cuando todo parecía limitarse a rumores de mercado, una declaración desde la dirigencia encendió la polémica y cambió por completo el tono de la discusión.

Un interés que destapó la polémica

El buen momento de Jhohan Romaña no pasó desapercibido. Su regularidad y firmeza defensiva lo pusieron en el radar de River Plate, uno de los clubes más poderosos del continente, lo que de inmediato disparó especulaciones sobre su futuro y una posible transferencia en este mercado.

Sin embargo, las negociaciones no avanzaron y el defensor colombiano continuó ligado a San Lorenzo. Aun así, el simple interés del club millonario bastó para tensar la relación entre el jugador y algunos sectores de la dirigencia, dejando en evidencia un malestar que venía gestándose desde hace tiempo.

Duras palabras desde la dirigencia de San Lorenzo

El conflicto tomó mayor dimensión tras las declaraciones de Ulises Morales, directivo del club argentino, quien fue contundente al referirse al futbolista. “Es un mal tipo, hizo todo lo posible para irse libre. Hace circo en la cancha”, afirmó, generando una fuerte repercusión tanto en Argentina como en Colombia.

Por su parte, el presidente de San Lorenzo, Sergio Constantino, se refirió al interés de River Plate desde un plano más institucional. Aclaró que la oferta recibida no satisfizo al club y dejó claro que no están dispuestos a desprenderse fácilmente del jugador, al considerar que se trata de un activo importante para la institución.

Mientras el mercado de pases sigue su curso, el futuro de Jhohan Romaña permanece en el aire. Las duras críticas desde la dirigencia contrastan con su buen rendimiento en cancha y abren un escenario complejo, en el que una posible salida dependerá tanto de las ofertas que lleguen como de la relación que logre recomponer con San Lorenzo antes de que su contrato expire en diciembre de 2026.