River Plate insiste por futbolista colombiano: presentan nueva oferta

River Plate sigue en la búsqueda de fichajes para afrontar la temporada 2026 en la que tendrá como gran reto la Copa Conmebol Sudamericana, además de los certámenes locales.

Teniendo en cuenta que logró un boleto a la Copa Conmebol Libertadores, el conjunto 'millonario' le ha dado un manejo prudente a los gastos en el mercado de fichajes.

Sin embargo, los directivos de la banda cruzada han tratado de cumplir con los pedidos del director técnico Marcelo Gallardo.

Hasta el momento, River Plate ha confirmado los fichajes de Matías Viña, Fausto Vera y

Aníbal Moreno.

River Plate insiste por defensa colombiano

Teniendo en cuenta los elementos en la nómina, River Plate ha manifestado interés en fichar a un nuevo defensa central y han puesto los ojos en un zaguero colombiano.

Se trata de Jhohan Sebastián Romaña Espitia, que en la temporada 2025 fue considerado como uno de los mejores en su posición, tras lo hecho con la camiseta de San Lorenzo.

River ya hizo un primer intento por Romaña, pero este fue rechazado por San Lorenzo.

Ante la necesidad de incorporar al zaguero, se dio a conocer que este miércoles 7 de enero el conjunto de la banda cruzada hizo una nueva propuesta.

Segun se informó, River Plate puso sobre la mesa 2,5 millones de dólares para hacerse con los servicios del defensor colombiano.

Se espera que San Lorenzo tome una decisión final sobre el futuro del colombiano en próximas horas, teniendo en cuenta que el 'ciclón' está en la necesidad de recibir dinero y la única manera que ve viable es con el traspaso de jugadores.











