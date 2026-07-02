Djokovic avanza en Wimbledon con aplastante victoria a Tsitsipas

Se jugó la segunda ronda de Wimbledon y junto con ello el experimentado tenista serbio, Novak Djokovic, volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes favoritos al título de Wimbledon al avanzar a la tercera ronda.

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El serbio consiguió derrotar al otro de los candidatos y viejo conocido, el griego, Stefanos Tsitsipas, en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada con parciales de 6-3, 4-6 y 6-2, en un encuentro que comenzó equilibrado, pero que terminó con un claro dominio del siete veces campeón del torneo londinense.

Djokovic dejó en el camino de Wimbledon a Tsitsipas

El primer set mostró la mejor versión del serbio. Con un servicio sólido y una notable precisión desde el fondo de la cancha, Djokovic logró un quiebre de saque que resultó suficiente para quedarse con el parcial por 6-3.

Tsitsipas reaccionó en el segundo capítulo, el griego elevó considerablemente su nivel, comenzó a conectar con mayor frecuencia su primer servicio, pero fue nuevamente Djokovic quien logró quedarse con el set por 6-4.

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Finalmente en el tercer set fue una muestra de la capacidad de Djokovic para cambiar el ritmo del partido a pesar de su avanzada edad, imponiéndose por 6-2 gracias a dos quiebres que dejaron sin respuesta al tenista griego.

La victoria confirma que Djokovic continúa siendo uno de los principales candidatos para levantar el trofeo en Wimbledon. Más allá del set cedido, el serbio exhibió un tenis de altísimo nivel, especialmente en los dos últimos parciales, donde combinó potencia, precisión y una gran lectura táctica del juego.

Próximo partido de Djokovic en Wimbledon

El siguiente reto del experimentado tenista de 39 años sería en el marco de la tercera jornada enfrentándose a otro veterano del mundo del tenis, el tenista francés de 30 años, Arthur Rinderknech, el viernes 3 de julio.