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Mundial 2026

Confirmada la quinta llave de octavos de final del Mundial 2026

Entre jueves y viernes se conocerán los tres cruces restantes de la ronda de 16 selecciones.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Confirmada la quinta llave de octavos de final del Mundial 2026
Balón Trionda, Mundial 2026 // AFP

La Copa del Mundo 2026 continúa definiendo su cuadro de eliminación directa y este jueves quedó confirmada la quinta llave de los octavos de final. Bélgica y Estados Unidos se enfrentarán por un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.

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Así fue la clasificación de Bélgica y Estados Unidos a octavos de final

La selección belga selló su clasificación luego de protagonizar uno de los partidos más emocionantes del Mundial. En los dieciseisavos de final derrotó 3-2 a Senegal tras remontar una desventaja de dos goles y resolver la serie en el tiempo suplementario.

El conjunto africano tomó la iniciativa con un gol de Habib Diarra a los 24 minutos. Posteriormente, al 51', Ismaïla Sarr amplió la diferencia y dejó a Senegal muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, Bélgica reaccionó sobre el cierre del compromiso. Romelu Lukaku descontó al minuto 86 y apenas tres minutos después, al 89', Youri Tielemans marcó el empate para llevar la definición al tiempo suplementario.

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Cuando todo apuntaba a los lanzamientos desde el punto penal, el VAR intervino en una acción dentro del área senegalesa. Tras la revisión, el árbitro sancionó penalti y, al minuto 120+5, Tielemans convirtió el 3-2 definitivo para sellar una remontada inolvidable.

Por su parte, Estados Unidos no tuvo mayores inconvenientes para avanzar de ronda. El seleccionado norteamericano derrotó 2-0 a Bosnia y confirmó su presencia entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

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Folarin Balogun abrió el marcador al minuto 45 del primer tiempo, aunque posteriormente dejó a su equipo con un hombre menos tras ser expulsado al 64'. Pese a ello, Estados Unidos controló el partido y amplió la ventaja al minuto 82 con un gol de tiro libre de Malik Tillman.

¿Cuándo se juega Estados Unidos vs Bélgica?

Con estos resultados, Bélgica y Estados Unidos medirán fuerzas el próximo lunes 6 de julio por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.

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