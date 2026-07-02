Confirmada la quinta llave de octavos de final del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 continúa definiendo su cuadro de eliminación directa y este jueves quedó confirmada la quinta llave de los octavos de final. Bélgica y Estados Unidos se enfrentarán por un lugar entre los ocho mejores equipos del certamen.

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Así fue la clasificación de Bélgica y Estados Unidos a octavos de final

La selección belga selló su clasificación luego de protagonizar uno de los partidos más emocionantes del Mundial. En los dieciseisavos de final derrotó 3-2 a Senegal tras remontar una desventaja de dos goles y resolver la serie en el tiempo suplementario.

El conjunto africano tomó la iniciativa con un gol de Habib Diarra a los 24 minutos. Posteriormente, al 51', Ismaïla Sarr amplió la diferencia y dejó a Senegal muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Sin embargo, Bélgica reaccionó sobre el cierre del compromiso. Romelu Lukaku descontó al minuto 86 y apenas tres minutos después, al 89', Youri Tielemans marcó el empate para llevar la definición al tiempo suplementario.

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Cuando todo apuntaba a los lanzamientos desde el punto penal, el VAR intervino en una acción dentro del área senegalesa. Tras la revisión, el árbitro sancionó penalti y, al minuto 120+5, Tielemans convirtió el 3-2 definitivo para sellar una remontada inolvidable.

Por su parte, Estados Unidos no tuvo mayores inconvenientes para avanzar de ronda. El seleccionado norteamericano derrotó 2-0 a Bosnia y confirmó su presencia entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

Folarin Balogun abrió el marcador al minuto 45 del primer tiempo, aunque posteriormente dejó a su equipo con un hombre menos tras ser expulsado al 64'. Pese a ello, Estados Unidos controló el partido y amplió la ventaja al minuto 82 con un gol de tiro libre de Malik Tillman.

¿Cuándo se juega Estados Unidos vs Bélgica?

Con estos resultados, Bélgica y Estados Unidos medirán fuerzas el próximo lunes 6 de julio por un cupo a los cuartos de final del Mundial 2026.