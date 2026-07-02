Estados Unidos no sufrió y pasó la prueba vs Bosnia: triunfó para clasificar a octavos de final

Nuevo partido de los dieciseisavos de final del Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Entre los duelos que hacían falta por parte de las sedes quedaba el duelo entre los estadounidenses y Bosnia y Herzegovina.

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Sin duda alguna, Estados Unidos tenía que sellar la clasificación para los octavos de final, así como lo había hecho anteriormente Canadá y México que dejaron atrás a Sudáfrica y a Ecuador respectivamente. Los dirigidos por Mauricio Pochettino que clasificaron de manera anticipada a dieciseisavos y líderes de su grupo debían superar a un tercero.

Bosnia fue su rival después de clasificar en el grupo de Canadá con cuatro unidades para llegar a esta ronda de dieciseisavos. Adelante tenían que dar un golpe ante Estados Unidos, y, aunque arrancaron bien, los norteamericanos ganaron gracias a Folarin Balogun, quien fue expulsado y Malik Tillman.

GOL DE ESTADOS UNIDOS EN LA PRIMERA PARTE

Apenas inició el compromiso, Estados Unidos intentó poner en problemas a Bosnia con un remate de Cristian Pulisic que salvó el portero Nikola Vasilj. Sobre los 11 minutos fue la más clara para los europeos en un córner que ejecutó Kerim Alajbegović cerrado y Matt Freese puso los puños para sacar el balón cuando se le metía.

Estados Unidos se acercó en una aproximación de Weston McKennie para centrar a Antonee Robinson que remató y se fue por un costado su intención. Con el pasar de los minutos, Folarin Balogun tomó protagonismo y anotó el gol en un error en salida por parte de Bosnia que terminó en un pase al delantero del Mónaco y definición tras recortar a un defensa. Sin embargo, fue anulado por fuera de juego.

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No falló antes del final del primer tiempo cuando Malik Tillman asistió al goleador estadounidense. Folarin Balogun aprovechó un defectuoso cierre de Amar Dedic para rematar por debajo del golero Nikola Vasilj. Balogun pudo marcar su segundo, pero su remate pegó en el travesaño.

EXPULSIÓN Y UNO MÁS PARA ESTADOS UNIDOS

El segundo tiempo no tuvo muchas oportunidades reales de gol ni para Estados Unidos, ni para Bosnia y Herzegovina. Un juego vistoso de los norteamericanos con la presencia de Malik Tillman que fue una de las figuras en los goles estadounidenses.

Sobre los 63 minutos se pensaba que las cosas podían cambiar con mucho tiempo por delante y con solo un gol de diferencia entre ambas escuadras. Folarin Balogun cometió una infracción fuerte contra Tarik Muharemović y el VAR revisó la acción que conllevó en la expulsión del autor del gol.

Con la superioridad numérica, Bosnia intentó llegar al arco de Matt Freese con un remate de Ermedin Demirovic que atajó con facilidad el guardameta estadounidense. Sin la posibilidad de empatar con la firmeza que se esperaba, Estados Unidos atacó con una llegada al área de Cristian Pulisic que empujó la pelota al fondo, pero estaba en fuera de juego.

A falta de diez minutos para el final, una falta al borde del área terminó con un cobro ejemplar de Malik Tillman. Aunque Nikola Vasilj la tocó, no pudo evitar el segundo tanto para los locales. Bosnia se acercó con dos remates de larga distancia que pasaron apenas por un costado del arco custodiado por Matt Freese.

¿QUÉ VIENE PARA ESTADOS UNIDOS EN EL MUNDIAL?

Bosnia y Herzegovina ya hizo historia en los Mundiales tras sellar la clasificación a la siguiente ronda. Esta es la segunda participación de los europeos en un certamen orbital y por primera vez pasaron la fase de grupos. La primera y última ocasión que actuaron en un Mundial fue en el 2014 cayendo eliminados en una zona con Argentina, Nigeria e Irán.

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Por su parte, Estados Unidos también se metió a los octavos de final junto con México y Canadá. Los estadounidenses celebraron la clasificación y ya conocen rival. Enfrentarán a una de las candidatas como lo es Bélgica, que no ha tenido su mejor Mundial, pero que remontó un 2-0 frente a Senegal para entrar a esta instancia.