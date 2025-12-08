Djokovic dio su campeón del Mundial: Escogió a un rival de Colombia

Novak Djokovic, estrella del tenis mundial y habitual protagonista fuera de las canchas, se atrevió a dar su pronóstico para la Copa del Mundo 2026 y dejó a más de uno con la boca abierta al elegir un finalista inesperado y un campeón que será rival de Colombia.

“Voy a ser atrevido”: Portugal campeón y México finalista

Durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, Djokovic fue entrevistado por el creador de contenido jordano Mohamed Adnan y sin dudarlo, predijo que Portugal se coronará campeón del mundo. Pero la sorpresa mayor llegó cuando reveló que su rival en la final será la Selección de México.

“Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México”, afirmó el serbio con una sonrisa, reconociendo el riesgo de su pronóstico.

Djokovic insistió que su predicción no es la típica que todos harían y que por eso se animó a apostar por un desenlace diferente a lo esperado.





Un Mundial especial y grupos definidos

La cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tendrá formato ampliado con 48 selecciones y ya dejó interesantes emparejamientos tras el sorteo.

México, dirigido por Javier Aguirre, será protagonista del partido inaugural ante Sudáfrica y comparte el Grupo A con Corea del Sur y con el ganador de la ruta D de la UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

Por su parte, Portugal, comandado por Roberto Martínez y con la estrella eterna de Cristiano Ronaldo, está en el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y uno de los clasificados por repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo).

Djokovic lanzó al aire una profecía que genera debate y expectativa, México llegando a la gran final y Portugal levantando la Copa del Mundo. Si su visión se cumple, la Selección Colombia sería testigo de primera mano del camino del futuro campeón. Faltan meses para comprobarlo, pero el Mundial 2026 ya comenzó a jugarse también fuera de la cancha.