Donald Trump ganó el premio FIFA de la paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes el primer Premio FIFA de la Paz, un galardón creado por el máximo organismo del fútbol y entregado durante el evento previo al sorteo del Mundial 2026. El reconocimiento llegó por lo que la FIFA describió como su “acción extraordinaria” en procesos de mediación en Gaza, el sudeste asiático, África y Ucrania.

Lea también Mundial 2026: así quedaron los grupos tras el sorteo

El acto se llevó a cabo en el Centro Kennedy de Washington, donde Trump, en un momento particular de la ceremonia, se colgó él mismo la medalla que lo acredita como ganador del galardón. La FIFA también le entregó un trofeo dorado de gran tamaño, en medio de los aplausos de los asistentes.

En su discurso, Trump aseguró que “el mundo es ahora un lugar más seguro” y afirmó que Estados Unidos ha recuperado fortaleza en el último año. También destacó el acompañamiento de las autoridades de México y Canadá, países con los que coordina la organización del Mundial que se disputará entre junio y julio de 2026.

El mandatario insistió en que mediar en varios conflictos fue “difícil”, pero aseguró que ha trabajado de manera “estrecha” con Claudia Sheinbaum y Mark Carney, jefes de Gobierno de México y Canadá respectivamente, para garantizar el éxito del torneo que albergará Norteamérica.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, elogió públicamente al mandatario estadounidense, asegurando que Trump “sin duda merece” el nuevo premio por sus gestiones. Para el dirigente, la labor del presidente refleja el tipo de liderazgo que el organismo espera ver a nivel global.

Infantino sostuvo que este galardón busca reconocer esfuerzos por la estabilidad internacional y aseguró que la coordinación entre los países sede del Mundial es un ejemplo del mensaje de unidad que el fútbol intenta promover.

Trump, por su parte, volvió a resaltar que desde su regreso a la Casa Blanca ha mediado en ocho acuerdos de paz, según su propia cuenta, y aseguró que este tipo de iniciativas seguirán siendo prioridad en su agenda internacional.

La entrega del premio, sin embargo, llega en un momento marcado por controversias. Organizaciones civiles han expresado preocupación por políticas internas del gobierno estadounidense, especialmente en temas migratorios y operativos militares recientes. También cuestionaron la falta de transparencia de la FIFA al no hacer públicos los criterios utilizados para la creación y concesión del reconocimiento.