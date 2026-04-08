Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Los amantes del deporte rey esperan con ansias el arranque del certamen orbital.



La Selección Colombia de Mayores, que es dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, integra el grupo F del torneo con sus similares de Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

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Colombia y Portugal

La tricolor y la escuadra lusa, del atacante Cristiano Ronaldo, son favoritas para ocupar el primer y segundo lugar de la zona. Aunque cualquier cosa puede pasar y se puede presentar una sorpresa, es muy posible que Colombia dispute la primera casilla con el equipo europeo.



El combinado patrio espera ser gran animador del certamen. La Selección Colombia tiene un talento y un grupo importante para pelear y soñar con llegar hasta las instancias finales.

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David estaría en su último Mundial

Y sobre el mismo equipo cafetero, en las últimas horas, el experimentado portero David Ospina se pronunció. El exjugador del Napoli de la Serie A de Italia estaría en la lista de convocados para el Mundial 2026.



David dijo que esta generación ya tuvo la oportunidad de jugar una gran final de Copa América, la del 2024 en Estados Unidos. A su vez, indicó que la intención siempre será hacer las cosas bien y buscar trofeos.

Palabras de David

"Ya tuvimos la oportunidad de jugar una final en la Copa América, tuvimos esa oportunidad en esta generación. La expectativa y la mentalidad siempre están en eso: buscar títulos, seguir haciendo las cosas bien", manifestó Ospina, sin rodeos, en Sí Era Gol de Red +.



Por último, David Ospina, que también jugó en Arsenal de la Premier League de Inglaterra, dijo que espera darle, con la Selección Colombia en el Mundial FIFA 2026, una alegría al país.



"Tenemos una generación joven, con jugadores de experiencia de la mano de un gran cuerpo técnico. Esperamos aprovechar esta linda oportunidad, darnos esa alegría y darle una alegría a nuestro país", sentenció.