¿Dónde va a ser la final del Mundial 2026?

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y dentro de las novedades para este evento se encuentran las tres sedes que tendrá el torneo: México, Estados Unidos y Canadá.

La final del Mundial siempre es más que un partido. Es un símbolo, una postal que queda grabada en la memoria colectiva del fútbol. Y para la Copa Mundial de la FIFA 2026, ese escenario ya está definido: el MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey, será el lugar donde el planeta se detenga para conocer a su nuevo campeón.

No es una elección menor. En un torneo que por primera vez se jugará en tres países y con 48 selecciones, la FIFA apostó por un estadio que representa magnitud, modernidad y espectáculo. Más de 80.000 personas en las tribunas, una ciudad que nunca duerme como telón de fondo y una infraestructura diseñada para eventos globales. Todo encaja con la dimensión del evento.

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Pero hay algo más. Nueva York no es solo una sede; es un mensaje. Es el fútbol entrando de lleno en uno de los mercados más poderosos del mundo, consolidando una estrategia que la FIFA viene construyendo hace años: hacer del Mundial no solo una competencia deportiva, sino un fenómeno cultural y comercial de alcance total.

Partidos de las sedes del Mundial

Estados Unidos albergará la mayor parte del torneo, con 78 partidos, incluyendo las fases decisivas: cuartos de final, semifinales y la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Esta distribución refleja su capacidad logística, la cantidad de estadios disponibles y su peso en la organización del evento.

Por su parte, México tendrá 13 partidos, consolidándose como un país histórico en Copas del Mundo. Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey serán protagonistas, y el Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.

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Canadá, en tanto, también contará con 13 partidos, distribuidos principalmente en Toronto y Vancouver. Será una oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del fútbol en el país y acercar el torneo a nuevos públicos.