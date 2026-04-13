Pablo Repetto fue directo con el futuro de Santa Fe tras el empate con Millonarios

Santa Fe volvió a ser protagonista de una nueva fecha de la Liga Betplay en la que sufrió ante su máximo rival, Millonarios, el cual le complicó cada vez más la clasificación a la siguiente instancia de la competencia al empatar en el Estadio El Campín por un marcador de 1-1.

El cuadro 'cardenal' ahora tiene que afrontar otro difícil duelo en condición de visitante, viajando justamente hasta Brasil para jugar ante Corinthians, pero no sin que Pablo Repetto hablara antes sobre lo que le espera a Santa Fe en las últimas fechas de la competencia local.

Lea también Luto en Atlético Nacional: club confirmó triste noticia

Pablo Repetto reveló el objetivo en Liga Betplay tras el empate con Millonarios

Independiente Santa Fe no ha pasado por su mejor momento desde que Pablo Repetto asumió el cargo como director técnico, ya que a pesar de haber quedado campeones de la Superliga Betplay a inicio de la presente temporada, los resultados en la liga local son bastante cuestionables.

El rendimiento del estratega uruguayo ha sido irregular y ello lo llevó a estar por fuera de los ocho mejores equipos de la competencia durante la mayoría de las jornadas disputadas y a estar penando hasta el último momento para intentar ingresar al selecto grupo.

Lea también Referente de Colombia calentó la Liga de Naciones y envía advertencia por el liderato

Repetto no cumplió con una "prueba de fuego" como lo es el clásico capitalino y ahora está obligado a sumar nueve de nueve si quiere intentar clasificar, lo cual es poco probable, pero el estratega uruguayo confía en su proceso y en el de sus jugadores.

"Es un partido como todo clásico, parejo y no con muchas chances de gol para ninguno de los dos. Sumamos un punto, la idea era sumar de a tres, pero nos quedan tres finales y seguramente tendremos que ganar los tres para tener posibilidades que creo que son reales".

En otras noticias: Resumen: Colombia (2) vs. Paraguay (0) | Conmebol Sub-17 2026

Pablo Repetto habló sobre lo que hará con Santa Fe en Copa Libertadores

El 'león' se prepara para uno de los retos más difíciles de la temporada al enfrentarse a Corinthians en condición de visitante, pero justo antes de salir rumbo a Brasil para este duelo Pablo Repetto dejó un parte de tranquilidad por lo que será su participación en los siguientes duelos de la fase de grupos.

"Al ser cuatro equipos tampoco es tan nocivo hablar de que no se ganó (frente Peñarol), aunque en Copa Libertadores tienes que ganar de local, hacerse fuerte. Ahora hay que ir afuera, hay tres partidos afuera, pero tenemos que ganar los dos de local e intentar sumar afuera".

Lea también Luis Díaz sumó nueva distinción en Europa: igualó a un referente de la Selección Colombia

¿Cuándo jugará Santa Fe contra Corinthians?

El duelo entre colombianos y brasileños por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo el miércoles 15 de abril en el mítico Neo Química Arena sobre las 19:30 hora Colombia.