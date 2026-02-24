Dónde ver América de Cali vs Bucaramanga por Copa Sudamericana

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa Sudamericana y los enfrentamientos entre clubes colombianos marcarán la jornada.

Sin duda, el duelo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga es uno de los más esperados por ambas aficiones por el buen presente de ambos clubes a nivel local y por las ansias de conocer quien seguirá en el camino por la Copa.

Para el equipo vallecaucano, la Sudamericana representa una oportunidad importante para consolidar su proyecto deportivo y volver a tener protagonismo internacional. El plantel llega con la mirada puesta en este reto continental, sabiendo que avanzar significaría no solo prestigio deportivo, sino también un impulso económico y competitivo para la temporada.

Por su parte, Atlético Bucaramanga llega con la intención de dar la sorpresa y quedarse con el cupo a la siguiente fase. El equipo santandereano ha demostrado en los últimos torneos que puede competir frente a rivales de peso y busca aprovechar este escenario para consolidarse en el ámbito internacional.

El duelo entre escarlatas y leopardos, además de definir un clasificado, representa un capítulo importante para el fútbol colombiano en el arranque de la Sudamericana 2026.

¿Dónde se podrá ver el partido entre América y Bucaramanga por Copa Sudamericana?

El juego de la primera fase de la Copa Sudamericana del próximo jueves 5 de marzo se podrá ver por DirecTv.