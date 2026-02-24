El delantero que merece una oportunidad en Selección Colombia, según Carlos Antonio

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, está en una etapa definitiva, de cara a la preparación del equipo nacional para disputar la Copa del Mundo de 2026.

A pocos días para los amistosos contra Croacia y Francia de la fecha FIFA de marzo, el estratega nacional está analizando la lista preliminar de jugadores que deberá presentar con fecha límite el 11 de mayo.

Una de las posiciones que más genera incertidumbre por conocer los nombres de los futbolistas que elegirá Lorenza es la de delantero.

Teniendo en cuenta el rendimiento demostrado en las Eliminatorias y en la primera parte de la temporada 2026 con sus respectivos clubes, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba pareciera tener un lugar asegurado.

Otros nombres como Rafael Santos Borré, Juan Camilo 'cucho' Hernández, Roger Martínez y Jhon Jader Durán estarían siendo considerados por el estratega nacional.

Carlos Antonio y el delantero que merece estar en la Selección Colombia

Este martes 24 de febrero, Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores, dio a conocer las estadísticas de Alfredo Morelos en la temporada 2025 con la camiseta de Atlético Nacional.

Vélez aseguró que no podía creer como un jugador con los números de Morelos pueda ser ignorado por el entrenador de una selección nacional.

"Alfredo Morelos es el mejor jugador que tiene el FPC. Hunde rivales, fija centrales, crea espacios para los que llegan desde atrás, es un jugador que hace pases, progresa, hace que el equipo progrese y sea profundo", afirmó.

Vélez agregó que Morelos jugó 45 partidos, que le permitieron 3212 minutos, además marcó 16 goles y logró 12 asistencias para tener una influencia en 28 anotaciones.

Lea también Jesurún explicó el interés de Boca por fichar a Néstor Lorenzo

El analista también describió que teniendo en cuenta todas las competencias, Alfredo Morelos disputó 63 partidos y tuvo una influencia en 35 goles.

"Yo no sé cómo un jugador como estos puede ser ignorado por un técnico para una selección. Aunque sea para darle un chance en un partido", dijo.