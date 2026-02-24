Villa lanza guiño a Lorenzo y se apunta pare el Mundial

No fue un reclamo ni una presión, sino una advertencia suave, de esas que se hacen cuando se está jugando bien.

Mientras muchos miran a Europa, su nombre empieza a resonar fuerte desde Argentina. Goles, desborde y protagonismo. Y ahora, un mensaje directo al banquillo de la Tricolor.

Sebastián Villa volvió a hablar de la Selección Colombia y dejó claro que el Mundial no es una ilusión lejana, sino un objetivo real.

Lea también Neyser Villarreal lloró en el banco de suplentes del Cruzeiro: Tite lo defiende

“Lorenzo me debe estar viendo”

El extremo, figura y capitán de Independiente Rivadavia, atraviesa uno de sus mejores momentos futbolísticos y siente que su trabajo puede abrirle la puerta del regreso.

“En una entrevista él dijo que miraba a todos… yo hablo en la cancha. Creo que el profe me debe estar viendo”, aseguró, refiriéndose al técnico Néstor Lorenzo.

La frase no fue casual, fue un mensaje directo. Villa sabe que la competencia es feroz, pero también que el presente pesa y el suyo, hoy, es protagonista.

Lea también [Video] Santiago Arias y Sebastián Villa tuvieron un amague de pelea en Argentina

Un sueño que sigue intacto

El atacante fue claro: quiere vestir la camiseta amarilla y pelear un lugar en la Copa del Mundo.

“Voy a dar todo de mí. Estar en la Selección es lo más lindo que le puede pasar a un jugador”, confesó.

Su última aparición con Colombia fue en 2019. Desde entonces, silencio. Cuatro partidos, todos amistosos, y nada más. Pero el fútbol siempre da segundas oportunidades.

El presente que ilusiona

Mientras espera el llamado, Villa se enfoca en rendir cada fin de semana. En Mendoza no solo suma minutos, marca diferencias, asume liderazgo y carga con el equipo.

El mercado de fichajes lo tuvo como protagonista, pero decidió quedarse. Quiere estabilidad, continuidad y, sobre todo, que lo miren.

Porque a veces el mensaje no se manda con palabras, sino con goles.