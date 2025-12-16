Detalles del arquero que está buscando Millonarios para el próximo año

Millonarios se sigue moviendo de cara a la próxima temporada y una de sus prioridades en el mercado será la contratación de un nuevo arquero.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, el club bogotano buscará un guardameta joven para completar el grupo de tres porteros que tendrá en la nómina oficial.

La intención de la dirigencia es incorporar un arquero con proyección, que ronde los 25 años y que pueda crecer deportiva y patrimonialmente dentro de la institución.

Por ahora, no se han filtrado nombres ni perfiles específicos sobre el portero que pretende el equipo azul para reforzar esa posición.

Arqueros de Millonarios para 2026

Actualmente, Millonarios cuenta con Guillermo de Amores y Diego Novoa como sus arqueros principales, luego de la salida de Iván Arboleda.

La búsqueda de un nuevo guardameta responde a la necesidad de ampliar las alternativas en una zona clave del campo, especialmente pensando en un calendario exigente.

Refuerzos de Millonarios

Hasta el momento, el club solo ha oficializado dos refuerzos para la próxima temporada: Carlos Darwin Quintero y Mateo García. Se estima que en los próximos días se confirmarán más incorporaciones.

La conformación del plantel continúa en proceso y se esperan más movimientos en las próximas semanas.

Cabe recordar que Millonarios disputará la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, un reto que obliga al club a fortalecer su nómina con miras a la competencia internacional.