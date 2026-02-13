Donovan elogia a James tras su llegada a la MLS: "Entre los 15 más talentosos"

Las reacciones por la llegada de James Rodríguez a la MLS no se detienen. Esta vez fue Landon Donovan, máximo referente histórico del fútbol estadounidense, quien analizó el fichaje del colombiano por Minnesota United y dejó una frase contundente, pese a su edad, el ‘10’ “sigue estando entre los 15 jugadores más talentosos del mundo”.

James ya entrena con normalidad bajo las órdenes del técnico Cameron Knowles y se prepara para su debut oficial, previsto para el 21 de febrero ante Austin FC, en la jornada inaugural de la MLS.

Un fichaje que generó dudas… al inicio

Donovan reconoció que su primera reacción al enterarse del fichaje fue negativa. En el podcast Unfiltered Soccer, explicó que el movimiento le parecía poco lógico hasta conocer los detalles del contrato.

“Cuando supe de esto por primera vez, no podría haberlo odiado más. Pensé que era lo más tonto que había visto”, confesó. Sin embargo, su percepción cambió al descubrir que el acuerdo era por solo seis meses, un factor clave considerando que James sigue siendo capitán de la Selección Colombia y apunta a llegar en plenitud al próximo Mundial.

Para Donovan, ese corto plazo protege tanto al club como al jugador, alineando objetivos deportivos sin compromisos a largo término.

Lea también James se sumó a la pretemporada de Minnesota United y tendría fecha para su debut

Talento intacto y riesgo controlado

El exfutbolista estadounidense también advirtió sobre un escenario común en el fútbol, rendimientos brillantes a corto plazo que llevan a contratos largos sin garantías de continuidad. “Llega por seis meses, es increíble, arrasa en la liga y el club dice: ‘Fichémoslo por tres años’, y luego todo se cae”, explicó, graficando el riesgo con un gesto de caída.

Aun así, cerró su análisis con un elogio rotundo al colombiano. Para Donovan, más allá de los 34 años, James conserva una calidad diferencial que pocos jugadores en el mundo mantienen, razón por la cual considera acertada la apuesta inicial del Minnesota United.

Con el respaldo de una voz autorizada como la de Donovan, el desafío ahora es colectivo. James tendrá la oportunidad de liderar a un Minnesota que busca protagonismo en la MLS, mientras demuestra que su talento sigue marcando diferencias en cualquier liga. El balón, como siempre, tendrá la última palabra.