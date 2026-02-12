James se sumó a la pretemporada de Minnesota United y tendría fecha para su debut

El mediocampista colombiano James David Rodríguez está listo para afrontar un nuevo desafío en su carrera profesional, después de que se confirmara su vinculación al Minnesota United FC de la MLS.

Luego de su presentación y recibir los respectivos permisos de trabajo, Rodríguez se sumó a los trabajos de pretemporada y a estaría disponible para ser utilizado por el director técnico Cameron Knowles.

¿Cuándo podría debutar James con el Minnesota United?

James Rodríguez podría sumar sus primeros minutos como jugador del Minnesota United el sábado 14 de febrero en medio del Coachella Valley Invitational.

Se tiene previsto que el Minnesota United enfrente al Charlotte Football Club en el que será el último compromiso de preparación del certamen.

Teniendo en cuenta que la primera fecha de la temporada regular en la MLS está programada para el 21 de febrero, se espera que James dispute algunos minutos en el encuentro amistoso.

Planes de James en el Minnesota United

En su presentación oficial como jugador del Minnesota United, James Rodríguez dejó claro los motivos por los que eligió vincularse al equipo de la MLS.

James aseguró que tomó la decisión por el interés demostrado por el Minnesota United y además por las posibilidades que le dieron de preparar la Copa del Mundo con la Selección Colombia.