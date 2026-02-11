James se sincera: "No siempre elegí bien mis clubes"

Un nuevo comienzo también trae espacio para la autocrítica. En medio de su llegada a la MLS y mientras ultima detalles para su debut, el volante colombiano hizo un repaso honesto de su carrera, aceptando errores, decisiones emocionales y aprendizajes que hoy marcan su presente.

Lejos de las excusas, eligió hablar claro.

Decisiones del corazón y lecciones aprendidas

James Rodríguez reconoció que no todos sus pasos en el fútbol europeo y mundial fueron los más acertados. Aunque su talento lo llevó a gigantes como Real Madrid o Bayern, también hubo etapas en las que la continuidad se perdió por decisiones que, con el tiempo, entiende que no fueron las ideales.

“No todos, pero he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende. A medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y tratas de no repetirlo”, confesó en entrevista con The Athletic.

El colombiano, que a sus 34 años ha vestido más de una decena de camisetas, explicó que su salida del Bayern nunca estuvo relacionada con el clima, como se especuló en su momento. Aclaró que incluso tenía avanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid y que sus palabras fueron malinterpretadas. “Fue una broma y la cambiaron por completo”, aseguró.

Listo para competir y con la Selección intacta

Más allá del análisis del pasado, el presente lo encuentra enfocado. Desde principios de año entrena de manera personalizada y aseguró estar en plenitud física. “Si me pidieran jugar ahora mismo, estaría listo”, afirmó, enviando un mensaje de tranquilidad al Minnesota United, que lo considera el fichaje más importante de su historia.

Para James, esta etapa en la MLS es una oportunidad de escribir un nuevo capítulo tras varios años de inestabilidad entre Arabia, Grecia, Brasil, España y México. “La historia aún está por escribirse. Me gustaría que continúe”, expresó con ambición.

Sin embargo, hay algo que no cambia: su vínculo con la Selección Colombia. El ‘10’ describió esa experiencia como única y emocionalmente incomparable. “Cuando juegas por tu país representas a tu gente, a tus ancestros. Ves todas las camisetas amarillas y entiendes lo que significa”, dijo.

Un nuevo comienzo con cuentas claras

Con autocrítica, madurez y el deseo de volver a ser protagonista, James encara su aventura en Estados Unidos sabiendo que el margen de error es menor, pero también con la tranquilidad de quien ya aprendió de sus tropiezos.

El talento nunca estuvo en duda. Ahora, el reto es que el camino sea el correcto.