Dortmund vs. Inter EN VIVO: Champions League ¿dónde ver? Hora y canal de TV

El Inter de Milán, que pelea por finalizar la primera fase entre los ocho primeros de la Liga de Campeones, se jugará el pase directo a los octavos de final ante el Borussia Dortmund sin el italiano Nicolo Barella, centrocampista titular del equipo.

Barella, pese a entrenarse con normalidad este martes, no entrará en la convocatoria del rumano Cristian Chivu por una sobrecarga muscular que le impide estar al máximo. De esta manera, el internacional italiano se suma a las bajas de gran importancia del centrocampista turco Hakan Calhanoglu y el carrilero neerlandés Denzel Dumfries.

El Inter, finalista en dos de las últimas tres ediciones del torneo, ambas perdidas ante el Manchester City y el PSG, llega a esta jornada decisiva con cuatro victorias y tres derrotas. Los tropiezos ante Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal, aunque en partidos disputados, comprometieron el acceso directo de los 'nerazzurri'.

Son ahora décimo cuartos, apenas un punto por delante del Dormtund, así que necesitan la victoria ante los alemanes y esperar resultados favorables del resto de la jornada unificada para evitar los 'play-offs' de dieciseisavos de final que ya tienen asegurados.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Borussia Dortmund vs. Inter de Milán

El partido de la fecha 8 en la presente edición de la UEFA Champions League se llevará a cabo este miércoles 28 de enero a partir de las 3:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Latinoamérica por ESPN y Disney+.

La plataforma en ‘streaming’ de Disney+ también transmitirá el compromiso para países de Centroamérica, en México se podrá ver por FOX One, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV o DAZN USA.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 15:00 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 16:00 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.