La desazón volvió a instalarse en el vestuario de Independiente Santa Fe. El empate 1-1 frente a Corinthians, con un gol recibido al minuto 95 en la Copa Libertadores, dejó al conjunto cardenal prácticamente sin margen de error y con apenas dos puntos de 12 posibles en el torneo continental.

Pablo Repetto explotó tras el empate al 95’: “Perdimos dos puntos en casa nuevamente”

Lea también Santa Fe dejó escapar la victoria contra Corinthians en el último suspiro

Tras el compromiso, el técnico uruguayo Pablo Repetto expresó su frustración por un resultado que considera injusto por lo mostrado por su equipo durante gran parte del encuentro. El entrenador explicó que las modificaciones estuvieron condicionadas por el desgaste físico de sus jugadores y lamentó que el empate llegara cuando el partido parecía controlado.

“A la hora de hacer cambios, cuando yo metí los tres cambios, sabía que era la última tanda, porque había ingresado Iván y los tres, los tres y justo pidió el cambio Omar, Hellibelton y Kylian estaba cansado, intentando refrescar medio”, comentó el estratega.

Repetto aseguró que el gol de Corinthians volvió a castigar a Santa Fe en un cierre de partido, tal como ya había ocurrido anteriormente frente a Peñarol: “Yo siento que cuando hicimos el uno a cero lo estábamos controlando bien, hablando con algunos, sentían lo mismo, que estaba en el campo y esa jugada nos hace perder dos puntos en casa nuevamente”, afirmó.

Drama para Santa Fe: la dura reacción de Pablo Repetto tras el gol de Corinthians al minuto 95

Lea también Tolima venció por goleada y con polémico penal a Nacional en la Copa Libertadores

El técnico insistió en que su equipo tuvo el dominio territorial y que la sensación dentro del campo era positiva hasta la última acción del compromiso: “Nos pasó algo parecido con Peñarol, parecía que también estaba controlado y lamentablemente no lo pudimos sostener. No pudimos sobre el final, duele más, no tuvimos chance ni siquiera de ir a buscar”, agregó.

Finalmente, Repetto destacó el esfuerzo físico y la entrega de sus dirigidos, pese al duro golpe anímico que significó dejar escapar la victoria: “El equipo quiso siempre dejarlo todo, dejaron todo. Los que salieron, salieron por temas de cansancio, algún tema muscular que estamos pagando por el gran esfuerzo que estamos haciendo”, señaló.

Además, lamentó profundamente no haber podido regalarle el triunfo a la hinchada cardenal. “La verdad que una lástima porque creo que se hizo un partido acorde a lo que esperábamos. Jugamos siempre en campo rival y una lástima por toda la gente, que estaba muy ilusionada”, concluyó.