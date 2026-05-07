Santa Fe dejó escapar la victoria contra Corinthians en el último suspiro

La Copa Libertadores volvió nuevamente a Bogotá y junto con ello el principal protagonista fue Independiente Santa Fe, el cual llegó con el "pecho inflado" tras haber clasificado a cuartos de final de la Liga Betplay y buscando hacer lo propio en la 'Gloria Eterna'.

En el marco de la fecha 4 el equipo 'cardenal' recibió en el Estadio El Campín a Corinthians, pero lo regresó a Brasil con un punto, ya que a pesar a de la anotación de Hugo Rodallega, el 'león' sigue sin sumar sus primeros tres puntos en la competencia tras el gol de Gustavo Henrique en el tiempo de adición.

Corinthians le amargó la fiesta a Santa Fe en el último minuto

Independiente Santa Fe aterrizó a la fecha 4 de la Libertadores con una mentalidad completamente diferente y en donde, a pesar del cansancio y desgaste que se ha tenido por la seguidilla de partidos, demostró con categoría que quier quedarse luchando por la 'Gloria Eterna'.

Pablo Repetto convocó a lo mejor de lo mejor en el equipo para esta jornada complicada ante Corinthians y saltó al terreno de juego con un 11 inicial de alto nivel que le jugó de igual a igual a un Corinthians lleno de estrellas como Lingard y Matheuzinho, lo que causó que la primera parte se fuera sin goles, pero con varios acercamientos, a los camerinos.

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Para la segunda parte del compromiso el 'león' comenzó sufriendo tras la lesión del Turro Olivera y que lo obligó a salir sobre el minuto 57. Aún así el equipo salió a manejar la posesión del balón y a presionar alto, lo que terminó provocando la apertura del marcador sobre el minuto 59 gracias a la anotación de Hugo Rodallega, quien recibió un pase filtrado de Obrian para rematar en solitario ante el portero rival.

Santa Fe comenzó a manejar los tiempos, a subir sus líneas y evitar que Corinthians se acercara al área de Marmolejo, pero justo en el cierre del compromiso apareció Matheuzinho para enviar un centro desde la banda izquierda y el cual conectó con la cabeza de Gustavo Henrique, quien llegó al punto penal sin marca para anotar el 1-1 y repartir los puntos en El Campín.

Próximo partido de Santa Fe en la Copa Libertadores

El siguiente reto del equipo comandado por Pablo Repetto en la 'Gloria Eterna' será nuevamente en condición de local, esta vez recibiendo en el Estadio El Campín a Platense, equipo con el que ya perdió en Argentina, el martes 19 de mayo sobre las 19:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores

Con el empate del 'león' ante Corinthians, las ilusiones siguen escasas, pero por lo menos ya logró acortar diferencias con los líderes, quedando en la tercera casilla con 2 puntos, siendo este el lugar que otorga cupo a la Copa Sudamericana.

Corinthians se mantiene como sólido líder con diez puntos tras haber mantenido un invicto de tres victorias consecutivas y su perseguidor es Platense, la escuadra Argentina que se ubica segundo con seis unidades.

Mientras que en el fondo de la tabla de posiciones quedó Peñarol de Uruguay con tan solo el punto que rescató en su visita a Bogotá, frente a Santa Fe, en la primera jornada del certamen internacional.