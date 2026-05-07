Tolima venció por goleada y con polémico penal a Nacional en la Copa Libertadores

Deportes Tolima cerró con broche de oro la jornada del miércoles 6 de mayo de la Copa Libertadores en donde se estaba jugando la fecha 4, una jornada definitiva para muchos equipos, entre ellos el 'pijao' el cual se pudo llevar los tres puntos de la victoria ante Nacional de Uruguay.

El Estadio Manuel Murillo Toro se convirtió en un "fortín" para el equipo comandado por Lucas González, quien celebró otra victoria de tres goles con anotación por parte de Luis 'Chino' Sandoval, justo sobre el cierre de la primera parte tras una polémica jugada con dos penales señalados, Jherson Mosquera y Jersson González.

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El Chino Sandoval le dio la victoria a Tolima frente a Nacional

El 'vinotinto y oro' volvió a celebrar una nueva victoria por goleada en el Manuel Murillo Toro luego de la que ya le había propinado a Coquimbo Unido. Ahora su víctima fue Nacional de Uruguay, el cual no pudo neutralizar la ofensiva del 'pijao'.

Las cosas se venían complicando en el tramo de la primera parte del compromiso y todo parecía que se iban a ir a los camerinos con el marcador en cero, hasta que la puerta del gol se le abrió a Tolima en dos ocasiones, una con el penal errado de Tatay Torres, quien luego recibió otra falta dentro del área para que el VAR confirmara penal y este fuera convertido por el Chino Sandoval.

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En la segunda parte las cosas parecían más parejas, pero sobre los últimos minutos el equipo tolimense despertó y Mosquera, quien recibió un pase dentro del área y sacó un potente remate de pierna derecha para colocar el 2-0.

Justo sobre el cierre apareció González, quien en medio de la marca de dos defensores del conjunto uruguayo picó la pelota por encima del arquero para decretar el 3-0 final.

Próximo partido de Tolima en la Copa Libertadores

El siguiente reto de Deportes Tolima en la búsqueda de la 'Gloria Eterna' corresponderá a la fecha 5, en donde tendrá que viajar a Chile para enfrentarse a Coquimbo Unido el martes 19 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Tolima en la Copa Libertadores

Tras el triunfo del conjunto 'vinotinto y oro' ante Nacional de Uruguay en el Estadio Manuel Murillo Toro, lograron quedarse con la primera casilla tras alcanzar siete puntos, dejando ahora a Coquimbo Unido en la segunda casilla con cuatro unidades, pero mejor diferencia de gol comparada a la de Universitario, el cual quedó en el tercer lugar, y desplazando hasta la última casilla a Nacional con los mismos cuatro puntos.