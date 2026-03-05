DT de Millonarios dejó en evidencia a Nacional: “esa fue la clave del triunfo”

El Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por Atlético Nacional y Millonarios, uno de los duelos de la fase previa de la Copa Sudamericana donde el cuadro ‘embajador’ se impuso 3-1 en condición de visitante.

El equipo dirigido por el técnico Fabián Bustos tuvo un partido más que correcto, bien aplicado en zona defensiva y aprovechando el talento de sus delanteros, donde Rodrigo Contreras brilló con doblete, uno de ellos de gran factura desde la mitad de la cancha.

Lea también: VIDEO - Contreras silenció el Atanasio Girardot: Golazo de Millonarios contra Nacional

Fabián Bustos dio la clave del triunfo ante Nacional

El entrenador argentino de 56 años se mostró muy satisfecho y agradecido con sus jugadores luego de la gran victoria ante Nacional, mencionando que la clave estuvo en el orden táctico del equipo y el esfuerzo demostrado en la cancha en zona de ataque.

“Agradecido con los jugadores, creo que Nacional no perdía de local desde que estaba su entrenador, hacerles tres goles, la clave era defender bien, sacarles la pelota, la clave era atacar como nos gusta, por afuera, con los dos nueves, agradecido por lo que han hecho los jugadores, la verdad que somos bendecidos por ver cómo se entrenan, hemos dado un paso, pero el próximo lunes volvemos al torneo local para intentar la clasificación”, empezó diciendo el técnico.

“La clave estuvo en lo táctico, sabíamos la forma y lo ejecutamos bien... Jugamos contra un gran equipo, creo que es uno de los tres mejores del campeonato colombiano y lo hicimos ante su gente”, añadió el estratega argentino.

“Un animal”: Bustos llenó de elogios a Rodrigo Contreras

Fabián Bustos no se guardó comentario para hablar de Rodrigo Contreras, quien marcó doblete y demostró nuevamente su esfuerzo en la cancha y su gran desequilibrio, siendo claramente una de las piezas más importantes en este triunfo de Millonarios

“Un animal, me encantó el partido que hizo, Leo igual, Rada no estaba al 100 por eso no lo arriesgamos, Beckham tiene sus características diferentes también, le pedimos al equipo al entre tiempo que fueran a buscar el segundo gol y así lo hicimos”, aseguró Bustos.