Duelo especial para González: América recibe a Millonarios en el Pascual

David González analizó el presente de América de Cali tras la remontada 2-1 frente a Alianza Atlético y ya comenzó a palpitar el clásico del domingo ante Millonarios por la Liga BetPlay. El ex de los embajadores encara un duelo especial.

David González, DT del América, ratificó la capacidad de reacción del América de Cali

El técnico destacó la fortaleza mental de su plantel luego de comenzar en desventaja y darle vuelta al marcador en el estadio Pascual Guerrero. Para González, el triunfo ratificó la capacidad de reacción que ha mostrado el grupo en momentos adversos.

“Fue un golpe duro, porque todos somos conscientes de que en el papel y en la historia América tendría que estar por encima. Además, por lo que veníamos trayendo en las últimas semanas. Tener que remontar siempre deja la duda de si vamos a ser capaces”, expresó.

Sin embargo, resaltó que el equipo mantuvo la calma y no perdió la identidad táctica pese al momento complicado: “Este es un grupo resiliente, de muchachos que el semestre pasado ya pasó por situaciones difíciles. En esos momentos lo principal es confiar en la idea”, afirmó.

González también defendió el trabajo táctico del cuerpo técnico y aseguró que el empate no fue casualidad. “El gol llega por una situación que trabajamos mucho en los entrenamientos. No fue por esas cosas del fútbol. Fue un automatismo que dio resultado y nos permitió salir al segundo tiempo con ímpetu para darle vuelta al partido”, añadió.

Pensando en Millonarios, el entrenador hizo un llamado a la afición para llenar el Pascual Guerrero

Pensando en el choque contra Millonarios, el entrenador hizo un llamado a la afición escarlata para llenar el Pascual Guerrero y acompañar al equipo en un duelo clave para asegurar la clasificación.

“La gente tiene que empezar a creer de nuevo en este grupo. El partido del domingo es un clásico histórico, definitivo para buscar la clasificación. Va a ser un partido rico para observar y esperamos que nos acompañen”, manifestó.

El DT recordó además que el respaldo desde las tribunas ha sido determinante en el rendimiento del equipo. “Cuando hemos tenido el estadio lleno, hemos tenido muy buenas presentaciones y eso motiva mucho a los jugadores”, sostuvo.

Finalmente, González se refirió a las constantes bajas por lesión que ha sufrido el plantel en la temporada. “Ha sido una lástima. Casi todas han sido por traumas y no musculares. Eso pasa aquí, en Europa y en todo lado. Tenemos que acostumbrarnos a sortearlo y esperar que se sigan sumando compañeros”, concluyó.