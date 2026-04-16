Millonarios, en la mira: Tomás Ángel pasa la página con el América y piensa en la Liga

Tomás Ángel fue una de las voces protagonistas tras la victoria 2-1 de América de Cali sobre Alianza Atlético, resultado que dejó al cuadro escarlata como líder provisional del Grupo A de la Copa Sudamericana.

"Para estar en este torneo hay que ser un buen equipo”, Tomás Ángel

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El delantero participó de manera decisiva en la remontada del conjunto vallecaucano, al asistir en las dos jugadas que terminaron en gol. Tras el encuentro disputado en el estadio Pascual Guerrero, el atacante valoró la exigencia del rival peruano y reconoció que el partido fue más complejo de lo esperado.

“Se pararon bien en defensa. Más allá de su posición, por momentos estaban sacando un buen resultado. Para estar en este torneo hay que ser un buen equipo”, expresó Ángel, resaltando la resistencia que ofreció Alianza Atlético durante buena parte del compromiso.

El equipo visitante se había ido arriba en el marcador con una anotación del uruguayo Ariel Muñoz, luego de aprovechar un error en salida del América. Sin embargo, antes del descanso apareció Tomás Ángel con un pase filtrado para Daniel Valencia, quien definió con calidad para igualar el encuentro.

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En la segunda parte, el delantero volvió a ser clave con otro balón profundo para Yeison Guzmán, acción que terminó en penalti tras la falta del arquero rival. Guzmán convirtió desde los once pasos y selló la remontada escarlata.

Sobre la conexión ofensiva del equipo, Ángel destacó el entendimiento con sus compañeros de ataque. “Con Yeison ya nos conocemos hace rato, sé sus movimientos y él los míos. Tenemos que explotar esa relación. Con Valencia también, sé que es goleador y puedo dejarlo mano a mano”, explicó.

Pese a la alegría por el triunfo, el atacante dejó claro que el grupo mantiene los pies sobre la tierra y ya piensa en el calendario inmediato. “Sabemos que este es un torneo de prestigio y gloria. Vamos paso a paso, partido a partido. Ya pasamos la página y ahora pensamos en el partido del domingo”, afirmó.