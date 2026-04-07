Millonarios regresa a Chile: así le ha ido por Copa Sudamericana

Millonarios arranca su camino en la Copa Sudamericana. Los embajadores tienen un lindo reto, al enfrentarse a O’Higgins, en Rancagua, por la primera fecha de la competición internacional. El elenco de Fabián Bustos llegó con gran parte de todo el plantel, teniendo en cuenta el tema de lesiones y molestias físicas.

En la nómina de convocados, que viajó a Chile desde el domingo, se destaca la presencia de Radamel Falcao García, quien ha estado ausente desde el juego vs. Llaneros por Liga BetPlay. Sin embargo, Carlos Sarabia no entro, debido a las molestias físicas.

Cabe destacar que los embajadores integran el grupo con Boston River y Sao Paulo, quienes serán sus próximos rivales en la Copa Sudamericana.

Millonarios, de regreso a Chile por la Copa Sudamericana

El historial de Millonarios en Copa Sudamericana es para destacar, pues en dos ocasiones llegó hasta las semifinales, con planteles que en su momento, dieron la sorpresa en dicha competición.

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De regreso a Chile en competiciones internacionales, pues en el 2024 se enfrentaron a Palestino, perdiendo su duelo 3 a 1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora, por la Copa Sudamericana, no enfrenta a un equipo chileno desde el 2007, cuando se cruzó con Colo Colo en los octavos de final de la competición.

Colo – Colo vs. Millonarios, el duelo más reciente por Copa Sudamericana

Hay que devolvernos a la edición del 2007, para recordar el juego más reciente de Millonarios ante equipos chilenos en dicha competición. Fue el cruce de octavos de final, empatando a un gol en el estadio El Campín, con anotaciones de Ricardo Ciciliano y Eduardo Rubio.

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En el juego de vuelta, disputado en el estadio Monumental de Santiago de Chile, también fue empate 1 a 1, con las anotaciones de Gustavo Biscayzacú y Andrés Mosquera. En la tanda de penaltis, Millonarios se impuso 7 a 6, gracias a la atajada de Eduardo Blandón.

El calendario de Millonarios en Copa Sudamericana

Después del juego vs. O’Higgins, Millonarios recibirá el miércoles 15 de abril a Boston River. Posteriormente, jugarán vs. Sao Paulo en Bogotá el 28 de abril, cerrando la primera vuelta de la fase de grupos.

El 7 de mayo se cruzarán vs. Boston River en Uruguay y Sao Paulo, en el Morumbí. Finalizará su participación en la fase de grupos vs. O’Higgins, el 26 de mayo en Bogotá.