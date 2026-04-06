Inesperada decisión con Falcao en Millonarios para la Copa Sudamericana

Millonarios bajó su rendimiento en los últimos encuentros de la Liga Betplay y ello le ha costado su puesto dentro de los ocho mejores equipos de la competencia y, por ende, su lugar en la siguiente instancia del certamen.

Sin embargo, el equipo comandado por Fabián Bustos en el banquillo técnico, está obligado a darle vuelta a la página, ya que se acerca uno de sus partidos más importantes de la temporada, el debut en la Copa Sudamericana contra O'Higgins y en donde Radamel Falcao volvería a sumar minutos importantes con un planteamiento táctico completamente diferente.

Millonarios va por todo y jugaría con Falcao, Contreras y Leo Castro en ofensiva

Millonarios se encuentra en la novena casilla de la Liga Betplay, pero deberá hacer "borrón y cuenta nueva" para empezar con el pie derecho en la Copa Sudamericana, en donde la victoria en condición de visitante en el marco de la primera fecha les daría no solo un liderato parcial en el grupo, sino también un golpe anímico importante.

El primer duelo será ante O'Higgins en el Estadio Codelco El Teniente, en suelo chileno, y a pesar de comenzar como visitante, el cuadro bogotano llega con ambición e ilusión, en especial por haber logrado que Radamel Falcao llegara en óptimas condiciones físicas a este encuentro.

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El goleador histórico de la Selección Colombia se recuperó satisfactoriamente y tras varias semanas sin verlo dentro de un terreno de juego, Fabián Bustos decidió que viajaría con él hacia Chile para afrontar su primer partido en este certamen internacional.

La escuadra 'embajadora' arribó a Chile el domingo 5 de abril y realizó sus primeros entrenamientos, en donde se reveló un inesperado planteamiento táctico por parte del cuerpo técnico, en donde se reveló que habrían jugado Falcao, Rodrigo Contreras y Leonardo Castro en la zona ofensiva, por lo que podría ser una alternativa clara para el partido ante O'Higgins.

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Grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana

'Millos', tras una exigente prueba en donde superó a Nacional en la fase previa por un marcador de 1-3, quedó ubicado en el Grupo C junto a O'Higgins, Boston River y Sao Paulo.

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¿Cómo le ha ido a Falcao en su regreso a Millonarios?

El delantero de 40 años volvió a vestir la camiseta de Millos tras estar ausente durante todo el semestre de clausura de la temporada 2025. Desde entonces, con Hernán Torres y Fabián Bustos ha tenido la oportunidad de jugar cinco partidos, en los cuales se ha reportado con un gol a lo largo de 173 minutos.