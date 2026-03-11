Liga BetPlay 2026-I: cinco equipos que tienen casi confirmada su eliminación

La Liga BetPlay 2026-I apenas ha disputado diez jornadas, pero ya hay varios equipos cuyo panorama empieza a complicarse seriamente en la lucha por clasificar a la fase final del campeonato.

Aunque todavía quedan partidos por disputar, el rendimiento de algunos clubes hace pensar que su eliminación podría confirmarse en las próximas fechas, pues los números necesarios para meterse entre los ocho mejores empiezan a ser prácticamente inalcanzables.

Entre los equipos que viven esta situación aparecen Alianza FC, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, tres escuadras que actualmente suman apenas cuatro puntos en la tabla.

Además, estos tres clubes tienen un partido menos que la mayoría de sus rivales, pero aun así su situación es bastante compleja, pues necesitarían sumar cerca de 25 puntos de los 30 que quedan en disputa para alcanzar la zona de clasificación.

Otro de los equipos comprometidos es Cúcuta Deportivo, que ha tenido una campaña irregular y suma solo seis unidades luego de diez compromisos disputados.

En su caso, el margen es todavía menor, ya que le restan nueve partidos en el campeonato y necesitaría sumar 23 de los 27 puntos disponibles, una cifra muy alta considerando el rendimiento que ha mostrado hasta ahora.

La situación también es preocupante para Independiente Medellín, que cuenta con siete puntos en nueve partidos y todavía tiene un poco más de margen, aunque el panorama sigue siendo complicado.

El ‘Poderoso’ necesitaría sumar 22 puntos de los 30 restantes para tener opciones reales de clasificar, algo que se vuelve más difícil si se tiene en cuenta que el equipo también disputará torneo internacional en las próximas semanas.

Formato de la Liga BetPlay

Cabe recordar que en este primer semestre el campeonato tendrá 19 fechas en la fase regular, y posteriormente se disputará una ronda de playoffs para definir al campeón, dejando atrás el formato de cuadrangulares que se utilizaba en torneos anteriores.