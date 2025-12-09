Durán: El "supersuplente" que pide titularidad en Turquía

El presente de Jhon Jader Durán en Turquía mantiene una constante que ya conocíamos de su paso por la Premier League, el colombiano no necesita muchos minutos para cambiar partidos. Aunque todavía no se gana un puesto fijo en el once inicial de Dominic Tedesco, el colombiano respondió otra vez desde el banco para evitar la derrota frente a Galatasaray.

Un “súper suplente” que responde cuando más importa

Tras el empate en el clásico, Durán fue claro: “No soy un héroe, solo trabajo para ayudar al equipo”. Pero los números muestran que su impacto es diferencial. De los tres goles oficiales que ha marcado con Fenerbahce, dos han significado cuatro puntos, uno contra Beşiktaş y el más reciente ante Galatasaray.

El delantero ya había brillado con ese rol en Aston Villa, donde terminó entre los mejores jugadores de la Premier en contribución ofensiva entrando desde el banco. Y en Estambul la tendencia continúa y se convirtió en el hombre que cambia partidos cuando entra.

Incluso, sus estadísticas lo favorecen frente al brasileño Talisca:

•Mayor efectividad ofensiva (37.5% vs 32%)

•Más influencia directa en el resultado

•Más pases clave por partido

Mientras los goles de Talisca amplían ventajas, los de Durán salvan puntos.

La presión de la tribuna: “Durán debe ser titular”

En Turquía consideran que el ex Villa ya dio suficientes argumentos para reemplazar a En-Nesyri, quien ha sido cuestionado por su bajo rendimiento. La potencia, la agresividad y la presencia constante de Durán en el área lo hacen un perfil atractivo para que Fenerbahce presione más alto desde el primer minuto.

El fin de semana, Tedesco lo probó como inicialista ante İstanbul Başakşehir, pero el colombiano no pudo brillar, estuvo 57 minutos en cancha y luego fue sustituido por el marroquí. Aun así, la hinchada insiste en que Durán merece su oportunidad desde el arranque.





Jhon Durán todavía pelea por un lugar fijo en el once del Fenerbahce, pero cada vez que ingresa demuestra que puede ser decisivo. Si continúa marcando goles que valen puntos, la pregunta dejará de ser por qué entra desde el banco y pasará a ser cuándo Tedesco le dará las llaves del ataque.