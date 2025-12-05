Galatasaray pone en peligro a Jhon Durán: denuncia penal por gestos obscenos

Para nadie es un secreto que el fútbol de Turquía se vive de otra manera. Jugar en la cancha del Galatasaray, Besiktas o Fenerbahce es un infierno para cualquier equipo, y, evidentemente, en un clásico de Estambul, todo se calienta aún más. Jhon Jáder Durán hizo su trabajo de manera agónica y recibió drásticas consecuencias.

La misteriosa lesión de Jhon Durán que duró dos meses en regresar a las canchas terminó relegando al colombiano en la suplencia del Fenerbahce. Regresó justo para enfrentar al Besiktas en un clásico que fue suplente e ingresó para ganar sobre el final. Con Galatasaray en la fecha pasada sucedió lo mismo.

El problema es que, una vez marcó el tanto del empate agónico, el ex Al Nassr y Aston Villa se paró en la valla publicitaria y se agarró los genitales con gestos obscenos frente a la afición del Galatasaray. No se iban a quedar de brazos cruzados, y esperaban denunciar al colombiano.





DENUNCIA PENAL PARA JHON JÁDER DURÁN TRAS LA CELEBRACIÓN

De manera inmediata, el Galatasaray tomó cartas en el asunto. De hecho, el periodista Can Bedell contó que, “la dirección del Galatasaray elaborará un expediente con todas las decisiones erróneas y las acciones de Jhon Durán en el derbi y lo enviará a la TFF (Federación Turca de Fútbol). El Galatasaray también presentará una queja ante la TFF sobre el árbitro del derbi, Yasin Kol, a través de un expediente que preparará”.

La sanción podía ser o bien, de ausencia de partidos, como también una multa, o simplemente un millonario golpe para el delantero antioqueño y para el Fenerbahce. Este jueves, Cem Dizdar afirmó que evidentemente cometen errores en Turquía por fichar jugadores que no entienden la cultura otomana como lo sucedido con Jhon Durán que es una celebración grave.

Al principio, la Federación Turca no estaba pensando en sancionar al jugador. Vieron videos de la celebración y aseguraron que no se prestaba para una conducta que infringiera las reglas. El gesto fue determinante y el Galatasaray no iba a parar hasta llegar a las últimas consecuencias.

Según información de Turquía, el Galatasaray presentó acciones legales al Tribunal de Anadolu por ir en contra de la cultura turca en los gestos y celebración de Jhon Durán. Lo único que demostraba es que no se debe confiar en jugadores que no conozcan cómo viven en el país.

El gesto de Jhon Durán fue calificado como acoso y exhibicionismo. Habrá que esperar si el tribunal aceptará los argumentos del Galatasaray que seguramente, en caso de que sí, le caería una sanción judicial al colombiano. Un problema más en su carrera antes de un Mundial de Fútbol.