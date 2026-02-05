Durán sale de Fenerbahce: ya aterrizó en su nuevo país

Jhon Durán vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes al darse a conocer que terminaría de manera anticipada su contrato con Fenerbahce para jugar con su cuarto equipo en poco más de un año, una gran inestabilidad para el rendimiento y carrera del delantero colombiano.

El joven atacante de 22 años, perteneciente a Al Nassr tras una millonaria compra en la temporada 2024/25, no pasó por su mejor momento en la liga de Turquía jugando con Fenerbahce, por lo que se buscaría una mejor opción para que sume minutos, goles y para que el club árabe obtenga una mejor remuneración económica, razón por la que saldría rumbo al fútbol de Rusia.

Jhon Durán aterrizó en Rusia y firmaría con Zenit

Para el inicio de la temporada 2025, Durán se convirtió en jugador de Fenerbahce, alcanzando a compartir equipo con un gran técnico como Mourinho. Sin embargo, con el pasar de los partidos y el tiempo en Turquía, el delantero no sorprendió con su nivel deportivo y también protagonizó escándalos nuevamente por su actitud.

Frente a esta situación, Al Nassr comenzó a evaluar más opciones en el mercado de fichajes para que su delantero recupere la titularidad en un equipo de alto nivel, por lo que habrían optado por enviarlo a préstamo hacia la liga de Rusia para que sume minutos con Zenit.

El atacante con paso por la Selección Colombia se encontraría con su compatriota, Wilmar Barrios, en un lapso de cinco meses en Rusia. Durán ya aterrizó en San Petersburgo con el propósito de ultimar detalles de la operación, ya que todavía no se ha firmado un contrato oficial.

Este terminaría siendo el cuarto equipo de Durán alrededor de 13 meses, situación preocupante que lo puede terminar perjudicando si quiere mantener la ilusión de asistir a la Copa Mundial 2026 con la Selección Colombia, ya que no cuenta con regularidad en cuanto a partidos.

¿Cómo le fue a Jhon Durán en Fenerbahce?

El colombiano en Turquía tuvo la oportunidad de jugar 21 partidos, más de 1.000 minutos en el terreno de juego en donde se pudo reportar con cinco goles, uno de ellos en la fase clasificatoria de la Champions League, y también marcó tres asistencias.