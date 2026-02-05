Fluminense prioriza a Jhon Arias: las medidas que tomarán para convencer a Wolverhampton

Para nadie es un secreto que el sueño de cualquier jugador profesional es salir de su país y jugar en Europa. Jhon Arias lo hizo en Brasil, pero su futuro buscaba ligarse a la Premier League con la oferta del Wolverhampton Wanderers que buscó cerrar la llegada del chocoano para el 2025/26.

Se concretó su llegada, pero las cosas no iniciaron de la mejor manera con suplencias y sin titularidades semana tras semana, además de un mal nivel colectivo con incesantes derrotas. A mitad de la temporada apenas suman ocho unidades, se hunden cada vez más en el descenso y el colombiano estaría buscando su salida seis meses después.

Infortunadamente su experiencia en Inglaterra fue un fracaso en lo deportivo sin mucha regularidad y por los desastrosos resultados. Carlos Antonio Vélez comentó en Palabras Mayores que Fluminense marcó un plan para convencerlo, mientras que el Palmeiras también intenta ficharlo con una oferta que ya aceptaron en el Wolverhampton.

LAS MEDIDAS QUE TOMARON EN FLUMINENSE: JHON ARIAS ES LA PRIORIDAD

Desde hace unas semanas, el nombre de Jhon Arias estaba ligado al Palmeiras, Flamengo y Cruzeiro en Brasil. Sin embargo, el colombiano sentenció que, si regresaba al Brasileirao, la única opción era Fluminense. Infortunadamente, el ‘Verdao’ fue el único club que se animó a enviar una oferta formal.

25 millones de euros, una cifra inigualable fue la primera oferta de Palmeiras que el Wolverhampton no se negó para nada de aceptar. El equipo de la Premier ya habría dado el sí para aceptar la salida de Jhon Arias, y eso lo sabe Fluminense. Carlos Antonio Vélez afirmó que el jugador nunca ha dejado de priorizar al equipo de Río de Janeiro.

“Arias prioriza el ‘Tricolor’. Dice aquí que la oferta de Palmeiras es inalcanzable. Fluminense quiere repatriar al jugador y las negociaciones con el delantero Bouanga, procedente de Los Ángeles FC se han enfriado porque creen que en vez de gastarse la plata en ese jugador podrían tallar sin llegar a los 25 de Palmeiras por el regreso de Arias”, reveló Carlos Antonio Vélez.

Agregó, además que, “Arias tiene definido que si es alguien de Río es Fluminense, nada más. Quiere regresar a casa en donde se hizo importante, se hizo famoso y en donde destacó. Fluminense no puede competir en este momento económicamente con los 25 millones de Palmeiras. Demuestra que hay interés real, el regreso es casi un hecho, con su regreso se garantizaría la competitividad de Arias para no perder ritmo de cara al Mundial y saldría de una experiencia que le sumó muchas cosas, pero no n lo deportivo que era jugar en la Premier por el lugar en el que cayó”.

Su regreso ya está por definirse. Jhon Arias tiene en la cabeza el interés de volver a Brasil, principalmente a Fluminense en donde ya se ha ganado un nombre, es referente y un ídolo, hasta el punto de que en el Maracaná lo llamen ‘el Pelé colombiano’.