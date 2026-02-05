Julián Álvarez le habló a Lorenzo: sus 3 figuras de Colombia para el Mundial

Se empieza a palpitar una nueva edición de la Copa Mundial en la que ya varias selecciones tienen su cupo asegurado, grupo definido para la primera instancia y solamente haría falta que se conforme la respectiva lista de jugadores convocados para disputar la cita orbital.

La Selección de Argentina y la de Colombia son justamente dos de las protagonistas de esta competencia, llegando con un buen presente deportivo y como candidatas al título. Justamente Julián Álvarez, delantero de la 'albiceleste' le envió un mensaje de ayuda a Néstor Lorenzo con los tres jugadores que no pueden faltar en su convocatoria.

Lea también [Video] Frank Fabra indignó a la hinchada del DIM por cantar canción de Nacional

'Lucho', James y Quintero deben ir al Mundial con Colombia

Julián Álvarez pasa por un buen momento por Atlético de Madrid y claramente espera su llamado para los amistosos previos a la Copa Mundial, pero también a la respectiva cita orbital, en especial de haber recibido una reciente visita del estratega, Lionel Scaloni, en Madrid.

El delantero de 26 años ha dado de qué hablar antes de la cita orbital tras un video que le está dando la vuelta al mundo en donde intenta conformar su 11 ideal junto al streamer, 'Davo Xeneixe', pero al momento de elegir la cuota colombiana se le complica todo.

Lea también Fluminense prioriza a Jhon Arias: las medidas que tomarán para convencer a Wolverhampton

La 'araña' habló sobre James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz como los mejores de la 'tricolor' un claro mensaje para Néstor Lorenzo al momento de conformar la lista de futbolistas que participen en la Copa Mundial 2026.

Además, Álvarez aprovechó para recordar el icónico gol de Quintero sobre Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores, pero también el rato amargo que protagonizó Luis Díaz en el duelo contra Argentina durante las recientes eliminatorias en el Monumental.

En otras noticias: Las opciones de James, lo que es verdad y lo que no

Próximos partidos de Colombia antes del Mundial

La 'tricolor' ya tiene fechas confirmados sus amistosos previos al Mundial de Fútbol 2026 en marzo de 2026, como parte de su preparación final para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá:

Colombia vs Croacia

📆 Jueves, 26 de marzo de 2026

🏟 Estadio: Camping World Stadium, Orlando, Florida (Estados Unidos)

Colombia vs Francia