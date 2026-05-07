José Mourinho volvió a encender la polémica en el fútbol europeo tras lanzar duras críticas contra el arbitraje de la UEFA Champions League, luego de las semifinales que dejaron clasificados al Paris Saint-Germain y al Arsenal para la gran final del torneo continental.

Duras críticas de José Mourinho al arbitraje de la UEFA: “Da la sensación de que hay favoritos”

El técnico portugués cuestionó varias decisiones arbitrales que, según él, perjudicaron tanto al Atlético de Madrid como al Bayern Munich en sus respectivas eliminatorias. Mourinho aseguró que los jueces de la UEFA están cometiendo errores graves y dejó entrever que algunos equipos estarían recibiendo un trato preferencial en la competición.

“Los oficiales de la UEFA Champions League necesitan espabilarse. Ayer fue el Atlético de Madrid; hoy es el FC Bayern Munich. Hubo un claro penalti por mano de João Neves que fue ignorado”, afirmó el estratega, visiblemente molesto por las decisiones arbitrales.

Mourinho también señaló otra acción polémica en el partido disputado en Alemania, donde el PSG logró eliminar al Bayern tras empatar 1-1 en el encuentro de vuelta, resultado suficiente gracias al espectacular 5-4 conseguido en París la semana anterior.

José Mourinho explotó contra la UEFA: “La Champions League hoy es una broma”

“El claro penalti por mano de Nuno Mendes también fue pasado por alto. La UCL solía ser una de las mayores competiciones de fútbol, pero hoy es una broma. Hay demasiados errores. Da la sensación de que hay favoritos”, disparó el entrenador portugués.

Las declaraciones del ex técnico de clubes como Real Madrid, Chelsea e Inter de Milán rápidamente generaron repercusión en Europa, especialmente por la gravedad de sus acusaciones hacia la UEFA y el manejo arbitral de la competición más importante del continente.

Mientras tanto, el PSG de Luis Enrique sigue soñando con defender el título europeo y disputará la final del próximo 30 de mayo en Budapest frente al Arsenal dirigido por Mikel Arteta, que eliminó al Atlético de Madrid en la otra semifinal.