La prensa brasileña celebró con euforia el agónico empate conseguido por Corinthians frente a Independiente Santa Fe en el estadio Estadio El Campín por la Copa Libertadores. El gol de Gustavo Henrique en el minuto 95 no solo rescató un punto para el equipo paulista, sino que también dejó al conjunto brasileño muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

Prensa brasileña celebró el empate de Corinthians ante Santa Fe: “caos en El Campín”

El reconocido medio brasileño Globo Esporte destacó, tanto el dramatismo del compromiso, como el caos que se desató tras el pitazo final. En su publicación, el portal calificó el cierre del partido como una escena cargada de tensión, con reclamos de los jugadores de Santa Fe y objetos lanzados desde las tribunas hacia el terreno de juego.

“Santa Fe vs. Corinthians: el partido termina en caos y con objetos lanzados al campo”, tituló el medio, resaltando el ambiente hostil que vivió el arquero Hugo Souza luego de la igualdad conseguida en el último suspiro.

Según relató Globo Esporte, tras el empate el guardameta brasileño celebró mirando hacia la hinchada local antes de realizar la tradicional oración con sus compañeros. Ese gesto habría provocado la reacción de varios jugadores cardenales, quienes cruzaron el campo para increparlo. El portal señaló que el detonante exacto del altercado no quedó registrado por las cámaras, aunque sí mostraron el momento en el que se armó la discusión generalizada.

Para Globo Esporte, el empate tuvo sabor a victoria, resaltaron ue Corinthians resistió la presión de Santa Fe

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La publicación también destacó la intervención del técnico Fernando Diniz, quien abandonó rápidamente el área técnica para acompañar a Hugo Souza rumbo al vestuario. Además de Diniz, miembros de seguridad y otros futbolistas del Corinthians rodearon al arquero para evitar que la situación escalara aún más.

El medio brasileño mencionó que uno de los futbolistas más molestos por la celebración fue Óbrían, quien protagonizó varios reclamos en medio del tumulto. Mientras tanto, desde las tribunas del Campín comenzaron a caer objetos al terreno de juego en señal de protesta por el desenlace del compromiso.

Para Globo Esporte, el empate tuvo sabor a victoria. El portal resaltó que Corinthians resistió la presión de Santa Fe durante gran parte del partido y encontró la igualdad en el minuto 47 del segundo tiempo gracias a un cabezazo salvador de Gustavo Henrique, resultado que mantiene al club brasileño como líder del Grupo E con diez puntos.