La frustración y la impotencia se apoderaron de Hugo Rodallega tras el empate 1-1 entre Independiente Santa Fe y Corinthians por la Copa Libertadores. El conjunto cardenal dejó escapar la victoria en el minuto 95 y quedó prácticamente contra las cuerdas en el torneo continental, con apenas dos puntos de 12 posibles.

La frustración de Hugo Rodallega tras el gol de Corinthians: “Se siente rabia y tristeza”

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El delantero y capitán del equipo bogotano no ocultó su enojo luego de un compromiso en el que Santa Fe dominó durante gran parte del encuentro y generó múltiples oportunidades para ampliar la ventaja. Sin embargo, un descuido en el tiempo de reposición terminó condenando a los dirigidos por Pablo Repetto.

Al término del partido, Rodallega habló con evidente tristeza sobre lo ocurrido y reconoció el duro golpe que significa dejar escapar tres puntos fundamentales en casa. “Mucha bronca, mucha bronca, enojo. Se nos escapan tres puntos que eran muy importantes para nuestras aspiraciones. Dolor, rabia, tristeza, se siente de todo en este momento”, afirmó el atacante.

El experimentado delantero resaltó que Santa Fe mantuvo una propuesta ofensiva desde el inicio y que el equipo nunca renunció a buscar el arco rival. Según su análisis, el empate no refleja lo que ocurrió en el terreno de juego durante los más de 90 minutos disputados en Bogotá.

Rodallega: "Nosotros hoy merecíamos mucho más, pero en un descuido se nos escapa"

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“No, no, todo el partido nosotros lo jugamos ofensivamente, fuimos muy agresivos en la parte de atrás y cuando teníamos el balón siempre le intentamos hacer daño a Corinthians”, explicó Rodallega sobre la actitud del equipo frente al conjunto brasileño.

El atacante también destacó la actuación del arquero rival, quien evitó en varias oportunidades que Santa Fe ampliara la diferencia y liquidara el compromiso antes del tramo final: “Propusimos mucho juego en ataque, el arquero de ellos en ocasiones estuvo muy bien, pero nosotros siempre lo intentamos, o sea, siempre lo salimos a buscar”, señaló.

Finalmente, Rodallega lamentó que el esfuerzo realizado durante todo el partido no terminara reflejado en el marcador: “Creo que por ahí dicen la vida o el fútbol no es de merecimientos. Nosotros hoy merecíamos mucho más, pero en un descuido se nos escapa y eso es lo que nos deja con bronca”, concluyó el goleador cardenal.