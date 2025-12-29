Duván Zapata enciende las alarmas por su salida de Torino: lo busca un gigante

Duván Zapata, uno de los delanteros colombianos con mayor recorrido en el fútbol europeo, ha encendido los rumores en Italia sobre su posible salida del Torino. El ex América de Cali fue mencionado como una de las alternativas para reforzar a un histórico del viejo continente.

Desde Turquía se insinuó un supuesto interés del Besiktaspor incorporarlo de cara al segundo tramo de la temporada 2025/26. El capitán y referente del cuadro granate fue destacado como una opción para reforzar el ataque del equipo comandado por Sergen Yalcin.

Urbano Cairo, presidente del Torino, negó de manera categórica haber recibido contactos o propuestas formales por el atacante. “No sé nada de eso”, afirmó el dirigente, en una declaración que rápidamente se replicó en medios italianos.

Las versiones que circularon en las últimas horas señalaban que el conjunto turco habría seguido de cerca el rendimiento del colombiano, incluso enviando ojeadores a partidos recientes de la Serie A.

Más allá del ruido mediático, la realidad contractual juega un papel clave en este escenario. Zapata renovó recientemente su vínculo con el equipo de Turín hasta junio de 2027, una señal clara de confianza mutua entre el futbolista y la institución.

A sus 34 años, el delantero sigue siendo considerado una pieza valiosa dentro del proyecto deportivo, no solo por su capacidad goleadora, sino también por su liderazgo y conocimiento del campeonato italiano.

El recorrido del atacante en el calcio respalda esa consideración. Con pasos destacados por Napoli, Udinese y Atalanta, el colombiano ha construido una carrera sólida en una de las ligas más exigentes del continente. Su potencia física, su juego de espaldas al arco y su olfato en el área lo han convertido en un delantero respetado, incluso en una etapa donde la experiencia pesa tanto como la explosividad.

Tras superar una lesión de larga duración que lo mantuvo alejado de las canchas, el artillero ha ido sumando minutos de manera paulatina. Entre el torneo local y la Copa Italia, ha participado en una docena de encuentros, aportando un gol y una asistencia, cifras que no reflejan del todo su influencia en el juego colectivo.

Desde el entorno del Torino, el mensaje es claro: no hay prisa por desprenderse de uno de sus referentes ofensivos. El equipo atraviesa una etapa de consolidación y valora la presencia de futbolistas experimentados que puedan guiar a los más jóvenes en momentos de presión.

Mientras tanto, el delantero colombiano se prepara para afrontar el cierre del año con la mente puesta en lo deportivo. Tras el breve receso por las festividades, el Torino volverá a la competencia en la Serie A, con el objetivo de sumar puntos clave y escalar posiciones en la tabla.

Duván Zapata sigue siendo jugador del Torino, con contrato vigente y respaldo institucional. El mercado seguirá abierto y las especulaciones no cesarán, pero, por ahora, el mensaje desde Italia es contundente y deja poco espacio para interpretaciones.



