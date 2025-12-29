Mucho se ha hablado del futuro de Radamel Falcao García, que, a sus 39 años está lejos de pensar en el retiro. La edad no es un problema y lo demostró en el partido de despedida de Mario Alberto Yepes con un golazo englobando la pelota por encima del guardameta rival.

Vea también: América tendría nueva baja: jugador rescindirá contrato

Además de estar en plena forma todavía, el ex Millonarios que no juega desde el primer semestre del 2025 afirmó que quiere seguir jugando y que solo está a la espera de saber en qué equipo. La Liga BetPlay no sería opción, pues no pensaría en otro equipo que no sea el ‘Albiazul’.

En esa necesidad por seguir jugando, apareció el interés de Gimnasia y Esgrima de La Plata, una opción que ya había estado en la mesa en años anteriores y que volvió a sonar ahora que no quiere pensar en el retiro. De Argentina también sonó un club de Buenos Aires.

EL EQUIPO QUE LE DIJO ‘NO’ A RADAMEL FALCAO GARCÍA PARA EL 2026

En el programa de La FM Más Fútbol del viernes 26 de diciembre, el periodista Renzo Pantich afirmó que de Gimnasia y Esgrima de La Plata no se ha confirmado nada acerca de un posible fichaje del delantero samario que ha dejado huella en clubes europeos.

Bajo ese panorama, desde Colombia habían mencionado a otro club, en este caso de Buenos Aires que quería buscar a Falcao para el 2026. De ser un equipo bonaerense, podría ser alguno de estos, Argentinos Juniors, Barracas Central, Boca Juniors, Deportivo Riestra, Huracán, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield.

Le puede interesar: Santa Fe eligió sponsor para el 2026: ¿Cuándo presentan uniforme nuevo?

Sin embargo, el que sonó en últimas horas fue el Club Atlético Tigre. El director técnico, Diego Dabove le bajó el dedo a una posible llegada del delantero colombiano, por lo menos no en este 2026. De hecho, reveló que el nombre de Falcao García nunca ha estado en la mesa del mercado de fichajes.

Durante una rueda de prensa, Diego Dabove, que fue renovado por un año más, afirmó de manera tajante que, “no, de Radamel no hay nada. Ayer me preguntó alguien de prensa de acá, en privado, y le contesté al toque. Le dije la realidad, que ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

Con el rechazo de Tigre y con nada concreto con Gimnasia y Esgrima de La Plata, se le acaban algunas opciones a Falcao García, que se mantiene en forma para intentar convencer a algún equipo. Ya demostró que puede seguir marcando goles en competencias por ese golazo en la despedida de Mario Alberto Yepes.

OTRA OPCIÓN QUE LE QUEDA A FALCAO

Además de las posibilidades que tenía el colombiano de jugar en Argentina con Gimnasia y Tigre, apareció otra liga que quiere contar con Falcao García. El problema es que la institución ha tenido que pasar por muchos problemas económicos a lo largo de los últimos años.

Lea también: [Video] Luis Súarez: gol de pecho y triplete con el Sporting

Se trata nada más ni nada menos que Emelec de Guayaquil que ha puesto sus ojos en el ‘Tigre’. La necesidad de los eléctricos es que la FIFA levante una sanción que impide que fichen jugadores en el mercado.

De acuerdo con la prensa de Ecuador, en caso de que Falcao llegue a Emelec, esto representará un importante gasto que podría complicar el tema financiero más de lo complicado que ya está en estos momentos. Pues, se dice que estaría ganando 30 mil dólares mensuales.