James sería el bombazo del mercado de fichajes: sorpresa en México

James Rodríguez podría ser una de las grandes novedades del mercado de fichajes en México. El colombiano, que terminó su contrato con León, está en busca de equipo y podría dar una sorpresa inesperada para los aficionados aztecas y cafeteros.

Para el jugador de la Selección Colombia, el inicio de la temporada 2026 es clave. Su idea de llegar en buen ritmo de cara a la Copa del Mundo, lo obliga a encontrar equipo lo antes posible. Por ello, durante las últimas horas desde México ya se habla de lo que sería el futuro del cucuteño.

En el estado de Guanajuato, los rumores sobre el futuro del capitán del combinado cafetero han empezado a sonar fuertemente. Aunque inicialmente se hablaba de que Jamesse mudaría al D.F. para jugar con Pumas o Cruz Azul, lo cierto es que dichas posibilidades quedaron descartadas. Así mismo, la chance de llegar a la MLS, se ha enfriado en los últimos días.

Sin embargo, desde México ya se habla de que el volante colombiano podría tener más historia por contar en León. Según las versiones de periodistas y medios partidarios del club 'esmeralda', el capitán podría renovar su contrato para seguir en el cuadro de Guanajuato.

Todo apunta a que el número 10 podría seguir en la fiera debido a que el fichaje de Diego Valdés no pudo concretarse. La situación desembocó en que desde la directiva de Leónse piense en la continuidad del cafetero. Todo esto sumado a que el futbolista colombiano no ha encontrado equipo para la temporada 2026.

Aunque desde el entorno de James Rodríguez no se ha revelado que pasará con su futuro, la idea es que el colombiano pueda tener continuidad pensando en el reto de la Copa del Mundo con la Selección Colombia. Por ello, la posibilidad de permanecer en el elenco esmeralda sería importante, asegurándole minutos y protagonismo constante.

Se espera que en los próximos días, la directiva del club y el volante puedan llegar a un acuerdo para cerrar la extensión de su contrato que vence el 31 de diciembre. Inicialmente, la idea sería renovar el vínculo hasta el cierre del año 2026. La decisión también sería motivada por el aprecio de la hinchada hacia el capitán que pese a no tener su mejor año, dejó sensaciones positivas en León.

Por ahora, Jamespermanece en Colombia disfrutando de las vacaciones con su familia. Pasadas las festividades de fin de año, el mediocampista estaría de regreso en territorio mexicano con la idea de cerrar el acuerdo para extender su contrato.