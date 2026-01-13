James se acerca a la MLS: revelan lo que le pagaría su nuevo equipo para 2026

James Rodríguez sigue a la espera de anunciar su nuevo equipo para la temporada 2026. El capitán de la Selección Colombia sabe que tiene la obligación de ser protagonista en el inicio del año para asegurar su presencia en la Copa del Mundo. Por ello, desde Estados Unidos se apunta que el acuerdo para su fichaje estaría cerca de cerrarse.

Después de un año irregular, el cucuteño decidió salir de León de México. Por ello, los rumores lo ataban a otros clubes del fútbol mexicano como Pumas y Cruz Azul, pero esas opciones acabaron descartadas. Posteriormente, se mencionó la chance de Columbus Crew, pero su destino acabaría siendo totalmente diferente.

Tras varios días sin novedades en el mercado de fichajes, en las últimas horas se anunció que el Austin FC podría ser el nuevo destino del mediocampista colombiano. El elenco texano que compite en la MLS sería el siguiente destino del ex Real Madrid.

Aunque el colombiano arribaría con 32 años para sumarse a las filas del equipo norteamericano, su llegada se daría como uno de los principales referentes. James pasaría a ser uno de los futbolistas franquicia y por ello tendría uno de los mejores salarios en el equipo de Texas.

Según algunas versiones de prensa, la oferta para el '10' sería con un salario que ronda los 4 millones de dólares por temporada. Para el Austin, la posible contratación de James puede incentivar una gran afluencia de público y venta de camisetas, por lo que le ofrecería un contrato sustancioso para lograr su fichaje.

James aún tendría la oferta vigente por parte de Columbus Crew. Sin embargo, el cuadro de Ohio le ofrece un rol más secundario dentro de la nómina, por lo que el cucuteño apostaría por la opción del Austin, pesé a que la oferta en su salario desde Columbus sería mejor.

Desde Estados Unidos se espera que James pueda resolver su futuro en los próximos días. Las ofertas para el cafetero tiene una fecha límite y ambos clubes necesitan definir si cerrarán su llegada pensando en la preparación para el arranque de la MLS.

Por otro lado, la idea desde el círculo de James Rodríguez es definir que pasará con su futuro. El mediocampista sabe que tiene la presión de la Copa del Mundo en el mes de junio, donde debe llegar en un alto ritmo competitivo.