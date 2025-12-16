Dybala saldría de la Roma y llegaría a un club del fútbol argentino

El futuro de Paulo Dybala empieza a tomar forma lejos de la Roma. El delantero argentino está a pocos meses de finalizar su contrato con el club italiano y hasta ahora, no existen señales claras de una negociación para su renovación, situación que abre la puerta a una salida como agente libre en junio.

Desde Italia aseguran que la dirigencia del conjunto capitalino ya se mueve en el mercado para incorporar un nuevo jugador ofensivo, mientras que la joya ha sumado tres suplencias consecutivas, un indicio de que su rol dentro del equipo ha perdido peso en el tramo final de la temporada.

Boca, una opción que toma fuerza

Ante la incertidumbre en Roma, el nombre de Boca Juniors comienza a ganar protagonismo. El club xeneize, que regresará a la Copa Libertadores, busca conformar un plantel competitivo para pelear de igual a igual con los equipos brasileños y ve en Dybala un objetivo prioritario.

Medios como DSports y La Gazzetta dello Sport aseguran que ya se han producido contactos informales entre Juan Román Riquelme y el entorno del jugador, siguiendo el camino que abrió Leandro Paredes, quien volvió al fútbol argentino en plenitud y se convirtió en una de las figuras del equipo.

Con 32 años, Dybala todavía tiene mercado en Europa, además de propuestas desde Arabia Saudita o la MLS, pero la opción de vestir la camiseta azul y oro seduce tanto al club como a los hinchas, que sueñan con verlo en La Bombonera.

El Mundial no condiciona la decisión

El 2026 será año de Mundial, pero ese factor no parece influir de manera determinante en el futuro del atacante. Desde hace tiempo, Paulo Dybala no figura en los planes de Lionel Scaloni, incluso cuando ha militado en clubes importantes del fútbol europeo.

Esa falta de proyección en la Selección Argentina hace que la elección de su próximo destino pase más por lo deportivo y lo personal que por una eventual convocatoria. En ese contexto, Boca Juniors emerge como una alternativa real y concreta, con la posibilidad de cerrar uno de los regresos más esperados del fútbol sudamericano en los últimos años.

La decisión final aún no está tomada, pero el escenario empieza a inclinarse, la joya podría estar cada vez más cerca de cumplir el sueño xeneize.