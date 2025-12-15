Equipos de Argentina clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026

La temporada 2025 está terminando, después de que Estudiantes de La Plata derrotara a Racing Club en la gran final del torneo clausura para alzarse con el título y quedarse con el boleto a la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores de 2026.

A falta de un partido, el cual jugarán Estudiantes contra Platense para definir al campeón del Trofeo de Campeones Superliga, en la primera división de Argentina se definieron los equipos clasificados a la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana de 2026.

Lea también Edwuin Cetré, campeón de Argentina con Estudiantes de La Plata

Clasificados a Copa Conmebol Libertadores 2026

Los equipos argentinos que disputarán la Copa Conmebol Libertadores 2026 serán: Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors.

Lanús logró el boleto al ser el actual campeón de la Copa Sudamericana. Platense clasificó por ganar el torneo Apertura, mientras que Estudiantes lo hizo por imponerse en el clausura.

Independiente Rivadavia se quedó con la Copa Argentina y finalmente Rosarios Central, Boca Juniors y Argentinos Juniors clasificaron por la tabla anual.

Lea también Presidente del Tolima tomó decisión con Lucas González

Clasificados a Copa Conmebol Sudamericana 2026

A la Copa Conmebol Sudamericana clasificaron River Plate, Racing Club, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.

Todos los equipos que disputarán el certamen lo harán por la posición final en la tabla general de la temporada 2025.



