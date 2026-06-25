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Copa del Mundo

Ecuador hizo la épica: derrotó a Alemania y clasificó a 16avos de final del Mundial

La selección de Ecuador logró la heroica victoria con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.
Daniel Zabala
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 3
Ecuador Ecuador
Finalizado
2 - 1
Alemania Alemania
Estadísticas del partido

La selección de Ecuador hizo la heroica este jueves 25 de junio al derrotar a Alemania y asegurar su clasificación a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se impuso 2-1 con anotaciones Nilson Angulo y Gonzalo Plata. El descuento alemán fue obra de Leroy Sané.

VIDEO - Golazo de Gonzalo Plata y Ecuador le gana 2-1 a Alemania

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Alemania avisó

En el inicio del partido, la selección de Alemania asustó a Ecuador al abrir el marcador en el minuto 1:48 gracias a una anotación de Leroy Sané.

El mediocampista del Galatasaray aprovechó una buena acción colectiva desde el saque de banda para recibir dentro el área una habilitación de Florian Wirtz. Sané, sin perder tiempo y justo antes de ser marcado, sorprendió con un potente remate de zurda que mandó la pelota al fondo de la red.

Ecuador reaccionó

A pesar del golpe de haber recibido un gol en contra, la selección de Ecuador reaccionó y en el minuto 8:26 consiguió la igualdad.

El protagonista fue Nilson Angulo, que después de recibir el esférico al borde del área logró el espacio necesario para sacar un fuerte remate de derecha que no pudo atajar Manuel Neuer.

Ecuador lo ganó en el segundo tiempo

En el remate del partido, la selección de Ecuador logró el agónico triunfo, gracias al gol logrado por Gonzalo Plata en el minuto 77.

VIDEO - Gol de Nilson Angulo y Ecuador le empata 1-1 a Alemania

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El delantero del Flamengo aprovechó un centro desde el tiro de esquina y el cabezazo dentro del área de su compañero Kevin Rodríguez para anticipar al guardameta Manuel Neuer, cambiarle la trayectoria al balón y celebrar el 2-1 final.

Así que lo tabla de posiciones del grupo E

1. Alemania - 6 puntos

2. Costa de Marfil - 6 puntos

3. Ecuador - 4 puntos

4. Curazao - 1 punto

En esta nota

Copa del Mundo Mundial 2026 Copa Mundial de la FIFA Ecuador Alemania

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