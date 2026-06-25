VIDEO - Gol de Nilson Angulo y Ecuador le empata 1-1 a Alemania

Nilson Angulo mantiene viva la ilusión de Ecuador de clasificar a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 al anotar este jueves 25 de junio el empate parcial 1-1 frente a Alemania en partido válido por la fecha 3 del grupo E.

Así fue el gol de Nilson Angulo para Ecuador Vs Alemania

Después de la apertura del marcador por parte de Alemania, el seleccionado ecuatoriano tomó el control del balón y arremetió en búsqueda del empate.

La jugada de la igualdad inició con una recuperación de balón de Pedro Vite, quien se lo cedió a Nilson Angulo.

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Angulo, del registro del Sunderland de Inglaterra, dominó el esférico y se encaminó hacia el arco de Alemania hasta que encontró un espacio para sorprender con un certero remate de media distancia.

Ecuador busca la victoria

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La selección de Ecuador, que perdió con Costa de Marfil y empató con Curazao en sus dos primeras salidas en la Copa del Mundo, necesita sumar una victoria frente a Alemania para clasificar a los dieciseisavos de final.

Previo al duelo, el equipo ecuatoriano registra un solo punto, por lo que requiere el triunfo para llegar a cuatro y aspirar a la segunda casilla del grupo o para ser uno de los mejores terceros del certamen.