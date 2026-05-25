Ecuador la manda cambiada: lista de convocados para amistosos premundial

Quedan 17 días para que arranque el sueño mundialista de las 48 selecciones que afrontarán la cita orbital en Estados Unidos, Canadá y México. Ecuador empieza a planificar su participación en el certamen con los jugadores convocados que tendrá Sebastián Beccacece bajo sus órdenes.

El entrenador argentino dejó claro que los tiempos dan para que el primero de junio se lance la convocatoria oficial de 26 jugadores en la que seguramente estará Willian Pacho y Piero Hincapié para liderar a la ‘Tri’ en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Antes del Mundial, Ecuador enfrentará a Arabia Saudita y a Guatemala en busca de tener una mayor preparación. En estos dos partidos que serán el 30 de mayo y el 7 de junio se esperan que los 26 jugadores ya estén fijos para esa fecha, dado que a los siete días juegan contra Costa de Marfil debutando en la Copa del Mundo.

LA CONVOCATORIA DE ECUADOR PARA ENFRENTAR A ARABIA SAUDITA

El primer reto de la selección de Ecuador antes del Mundial será nada más ni nada menos que contra Arabia Saudita el sábado 30 de mayo, mismo día en el que se define la UEFA Champions League entre Arsenal vs Paris Saint-Germain. Piero Hincapié y Willian Pacho serán protagonistas al mismo tiempo que la ‘Tri’ encara su primer amistoso.

Bajo ese panorama, los dos defensores no estarán en esa convocatoria de la selección de Ecuador para enfrentar a Arabia Saudita. Sebastián Beccacece convocó a una lista grande de 34 jugadores, misma cantidad de futbolistas que estuvo en la Fecha FIFA de marzo frente a Países Bajos y Marruecos.

En esa lista final, se unirán Piero Hincapié y Willian Pacho. En ese orden de ideas, habrá diez descartes con respecto a esta convocatoria preliminar para el amistoso frente a Arabia Saudita. Así las cosas, estos son los convocados:

Arqueros

Cristhian LoorBotafogo (Brasil)

Gonzalo ValleLDU (Ecuador)

Hernán GalíndezHuracán (Argentina)

Moisés RamírezKifisia FC (Grecia)

Defensas

Ángelo PreciadoAtlético Mineiro (Brasil)

Deinner OrdóñezIDV (Ecuador)

Félix TorresInter de Porto Alegre (Brasil)

Fricio CaicedoLDU (Ecuador)

Jackson PorozoTijuana (México)

Joel OrdóñezBrujas (Bélgica)

José HurtadoBragantino (Brasil)

Pervis EstupiñánMilan (Italia)

Yaimar MedinaGenk (Bélgica)

Mediocampistas

Alan FrancoAtlético Mineiro (Brasil)

Alan MindaAtlético Mineiro (Brasil)

Anthony ValenciaRoyal Amberes (Bélgica)

Bruno CaicedoVancouver Whitecaps (Canadá/EE. UU.)

Darwin GuaguaIDV (Ecuador)

Denil Castillo Midtjylland (Dinamarca)

Ederson CastilloLDU (Ecuador)

Gonzalo PlataFlamengo (Brasil)

John MercadoSparta Praga (República Checa)

John YeboahVenezia (Italia)

Jordy AlcívarIDV (Ecuador)

Kendry PáezFlamengo (Brasil)

Luis GragozoEmelec (Ecuador)

Malcom DacostaBournemouth (Inglaterra)

Moisés CaicedoChelsea (Inglaterra)

Nilson AnguloSunderland (Inglaterra)

Pedro VitePumas (México)

Delanteros

Enner ValenciaPachuca (México)

Jeremy ArévaloStuttgart (Alemania)

Jordy CaicedoHuracán (Argentina)

Kevin RodríguezUnion Saint-Gilloise (Bélgica)

LAS DOS BAJAS EN ECUADOR PARA EL MUNDIAL

Sebastián Beccacece cuenta con dos ausencias claves para el Mundial por dos jugadores lesionados que, además, estaban en la lista de 20 jugadores que tenía pensado el entrenador argentino.

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Por un lado, Patrick Mercado, jugador de Independiente del Valle que ya tenía definido el contrato con el Sevilla para el verano. Una lesión de ligamento cruzado acabó con la posibilidad de que Mercado pudiera estar en el certamen mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.

El otro lesionado es Leonardo Campana. El delantero del New England Revolution salió golpeado antes de la Fecha FIFA de marzo con el equipo de la MLS. Campana se perdió el Mundial del 2022 y oficializó su ausencia en este certamen en las redes sociales con un mensaje de revancha e ilusión para los siguientes torneos.